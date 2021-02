Problema voucherelor de vacanta omora turismul pentru ca bugetarii nu le merita

Se priveste doar partea negativa

Banii de la stat vin si va fi bataie pe ei

Turistii romani vor pleca in strainatate

Din nou, ca o paralela, ultimele declaratii ale politicienilor au aratat ca bugetarii sunt privilegiati prin diferite sporuri care nu au absolut nici o legatura cu realitatea, iar taierea voucherelor de vacanta s-a facut, pe langa acest motiv, si argumentandu-se ca in piata inca mai exista tichete de vacanta de anii trecuti.Reprezentatii agentiilor de turism spun ca de fapt nu prea este asa. Potrivit vicepresedintelui ANAT, Lucian Boronea, in octombrie 2020, mai existau in piata, vouchere necheltuite in valoare de un miliard de lei, nicidecum peste doua miliarde asa cum anuntau autoritatile."Dupa datele noastre contabile, la finele lunii octombrie, pentru ca aceasta este ultima luna contorizata de noi, mai existau vouchere necheltuite de aproape un miliard de lei, deci undeva la 700.000 de bugetari inca nu si le cheltuisera. Sa spunem ca pana in decembrie s-au mai cheltuit inca cel putin 200 de milioane, deci ar mai ramane undeva la 700-800 de milioane de lei in vocuhere neconsumate", a declarat pentru Ziare.com, vicepresedintele ANAT.Voucherele emise in 2019 vor trebui cheltuite pana la 31 mai 2021, iar cele emise in 2020, pana la finele acestui an.Potrivit lui, suma ramasa in piata acum este departe de realitatea afisata de Guvern, suma fiind prea mica pentru a ajuta industria, fata de 2,4 miliarde dispobile in piata, asa cum anunta premierul."Pe langa faptul ca sunt vazute ca un spor, nu venit suplimentar, in Romania, astazi, au fost prelungite voucherele de vacanta emise in 2019 si cele din 2020, ceea ce inseamna ca in economie sunt in valoare de aproape 2,4 miliarde de lei vouchere de vacanta care nu au fost folosite. Stiti foarte bine, pe de o parte, industria ne spune ca anul trecut a fost inchisa, deci nu puteau sa fie folosite voucherele de vacanta. Pe de alta parte, este nevoie, deci le-am dat voie sa fie folosite anul acesta, deja sunt in circulatie, 2,4 miliarde de lei vouchere de vacanta. De aceea, voucherele de vacanta care ar fi trebuit sa fie emise anul acesta vor fi emise anul viitor si avem aceasta economie la buget ", a explicat Citu.Boronea este de parere ca, in problema eliminarii voucherelor se priveste doar partea negativa a acestora pentru ca autoritatile pun doar problema faptului ca bugetarii nu merita voucherele pe motiv ca ele reprezinta o cheltuiala a statului."Acestea nu trebuie vazute ca o cheltuiala, ci mai degraba ca o investitie pentru ca acesti bani intra direct in economie si pentru fiecare leu care este cheltuit prin vouchere, se intorc la stat 51 de bani, deci mai bine de jumatate", a mai spus Boronea.Reprezentantul ANAT se declara nemultumit dupa intalnirea pe care cei din turism au avut-o ieri cu ministrul Economiei."Prin Ordonanta din 30 decembrie si publicata in 31 decembrie 2020 ni se promiteau ajutoare de 2,5 miliarde de lei, iar ieri, am fost anuntati ca nu ni se pot da decat un miliard de lei. Iar daca se pastreaza limita superioara de 800.000 de euro, atunci prea putini vor putea aceesa bani din acest program pentru ca singura regula este - primul venit, primul servit-", a mai spus Boronea.Acesta a confirmat si faptul ca, zilele acestea, ANAF a trimis si primele instiintari de executare silita pentru cei din turism. Iar decizia vine ca o palma peste fata turismului care inca mai asteapta banii promisi de jumatate de an prin masura doi si prin alte masuri."Credem ca multi romani vor alege sa plece in strainatate in lipsa acestor vouchere si consideram ca statul trebuie sa gaseasca repede o formula prin care sa-si respecte promisiunea de a acorda vouchere si in 2021. In industria hoteliera, circa 15-20% dintre turisti plateau cu vouchere de vacanta, dar sunt sectoare, cum ar fi agentiile de turism si agentiile balneare, unde procentul e mai mare", anunta presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin Ile.Despre acest lucru avertizam si noi in materialul