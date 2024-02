Neplăcerea uneia dintre cele mai frumoase prezentatoare: ”Am avut şansa să mă nasc în televiziune”

Eda Marcus de la TVR, una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România, a oferit un interviu în care a vorbit despre începutul carierei sale.

Astfel, conform Paginademedia.ro, Eda Marcus s-a confruntat cu neplăcerea de a fi privită cu scepticism de colegi, din cauza faptului că mama ei lucra tot la TVR.

”Frumos, plin de emoţii. Am avut şansa să ”mă nasc” în televiziune. Mama a fost unul dintre realizatorii de succes ai TVR şi de mică am ştiut că acolo îmi voi căuta şi eu drumul. Am copilărit printre artişti, pe scenele marilor festivaluri româneşti, în culisele celor mai tari evenimente pe care TVR le organiza în acele vremuri.

După ce am învăţat câte ceva, sub supravegherea mamei, am început să fac practică la diverse emisiuni şi, încet, încet, mi-am însuşit multe dintre secretele meseriei. Nu mi-a fost uşor. Am fost privită mult timp cu scepticism de către colegi şi a trebuit să muncesc dublu pentru a demonstra că nu sunt acolo datorită mamei.

Am lucrat mult timp ca redactor pentru emisiuni de copii, de divertisment, până când am ajuns să apar şi în faţa camerelor. De acolo, a fost un parcurs constant de evoluţie”, a spus Eda Marcus, conform sursei citate.