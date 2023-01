A murit cel mai vârstnic motociclist din România. Ede Sztupi și-a petrecut aproape 60 de ani în șaua motorului

Cel mai în vârstă motociclist din România a murit vineri la vârsta de 74 de ani. Ede Sztupi era celebru în comunitatea bikerilor din țară.

Anunțul decesului a fost făcut de clubul local al motocicliștilor, în care activa și Ede, Lupii Sigidavei Cugir.

„Astăzi este o zi foarte tristă pentru noi... și poate pentru mulți motociliști din România. Din păcate Ede Stzupi nu mai este printe noi. Am pierdut mai mult decât un membru Lupii Sigidavei Cugir MF, dar întreaga comunitate a pierdut un veteran al motocilismului. 6 decenii călare... Un împătimit al mersului pe două roți si poate unul dintre cei mai iubiți. Cuvintele sunt de prisos. Dumnezeu sa te odihneasca in pace! Ai fost si vei ramane mereu in sufletele noastre, un motocilist adevărat! RIDE IN PEACE Bătrâne!!!”, au transmis cei de la Lupii Sigidavei.

FOTO Facebook

Motociclistul s-a născut în 1948 și s-a apucat de „călărit” motoare copil fiind, la 7-8 ani, când tatăl său l-a urcat pentru prima dată în şaua unui Royal Enfield. Pe vremea aceea nu era nevoie de permis, iar şoselele nu erau aşa aglomerate. A învăţat să se dea cu motorul la Cluj, lângă Fabrica de Cărămidă, iar în anul 1970 şi-a luat şi permisul de conducere.

Ads

Pe parcursul anilor a participat la zeci de concursuri: la Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu Mureş, ba chiar şi la București. Ede spunea că pe motocicletă e mai lejer şi că un motociclist adevărat trebuie să aibă sânge rece, să fie sănătos şi să nu se piardă la pericol. A recunoscut că a circulat cu motocicleta şi cu viteza de peste 200 de kilometri la oră.

FOTO Facebook

Ede își amintea cu plăcere de apariţiile lor la diferite evenimente, care îi făceau pe toţi să întoarcă capul: „Când ne făceam apariţia la întrunirile de motoare, eu cu plete albe până la mijlocul spatelui, cu barba albă şi soţia cu părul tăciune, cu obrajii brăzdaţi de ani şi de vânturi, toţi întorceau capul după noi, chiar dacă nu aveam un Harley, ci doar o Yamaha. În jur aveam numai băieţi şi fete care ne pupau, ne întrebau cum o mai ducem. Ne simţeam bine între tineri, aveam mulţi prieteni”.

La toate festivalurile la care participa, Ede Sztupi era cel mai vârstnic motociclist. După pensionare, Ede şi familia sa s-au retras la Cugir, orăşelul de la poalele Drăganei, unde au trăit tot cu pasiunea pentru motoare.

Ads