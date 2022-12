Cum văd profesorii situația copiilor cu nevoi speciale din școlile românești: "Junglă? Nu e acoperitor acest cuvânt!" VIDEO

Una dintre problemele cu care se confruntă școlile din România este cea a elevilor care au nevoi speciale. Profesorii reușesc cu greu să le ofere atenția de care au nevoie și să se ocupe în același timp de restul clasei. Pe de altă parte, nici părinții acestor copii nu au soluții și singura rezolvare pe care o găsesc atunci când apar reclamații împotriva lor este să-i mute dintr-o școală în alta.

Pe grupurile dedicate de pe Facebook sunt relatate nenumărate cazuri din perspectiva părinților care au copii cu nevoi speciale sau a celor care se plâng de problemele care apar.

O profesoară a relatat în mediul online situațiile cu care se confruntă cadrele didactice.

"Nu e nimic mai ACOPERITOR decât prostia!

Cu bani mai mulți la educație ați putea forma și angaja mai multi profesori de sprijin.

Habar n-aveți ce înseamnă educația incluzivă și care sunt costurile reale ale acesteia, nu mă refer la cele financiare, ci la cele emoționale și comportamentale.

Din liniștea biroului este foarte ușor să spui că ne dorim și avem educatie incluzivă, apoi realitatea este altceva, ceva ce pentru voi nu exista.

Pentru noi, profesorii acestei țări, există, o trăim zilnic.

Fiind profesor de serviciu am fost solicitată să merg sa ajut o colegă care nu mai face față unor elevi din clasa ei. Niciodată nu am primit o astfel de rugăminte până acum. Bineînțeles că am mers să-mi ajut colega care alerga deja de la ora 08:00 după doi elevi, colega pe care a bufnit-o plânsul când m-a văzut.

Am stat și eu în clasă și am văzut copii care nu știu să scrie și să citească la clasa a II-a, care nu stau în bancă, se urcă pe pervazul geamului, se dezbracă, vorbesc, se maimuțăresc, refuză, nu inițiază și nu mențin contact vizual, nu aud, nu ascultă, nu respectă si am văzut copii care au compus probleme și au rezolvat exerciții la tablă, ÎN ACELAȘI MEDIU, iar spre final, copiii care făceau, au abandonat, văzând ca pe cei care refuză nu îi poate controla nimeni.

Junglă? Nu e acoperitor acest cuvânt!

Acum nu mai puteți spune ca nu știți. Știți, v-am spus eu", a scris profesoara pe Facebook.

"Incluziunea este defectuos implementată"

Ideea este dezvoltată și de o altă profesoară, care explică ce anume nu funcționează corect.

"Sună frumos ideea de incluziune în școli a copiilor cu nevoi speciale, dar doar sună.

Din nefericire incluziunea este defectuos implementată. Majoritatea cadrelor didactice nu resping incluziunea. Cum ar putea-o face fiind vorba de niște copii nevinovați care s-au născut speciali și care au nevoie în primul rând să fie văzuți și auziți?

Însă integrarea copiilor cu dizabilități, tulburări, dificultăți și chiar traume grave trebuie planificată de către forurile superioare, care iau toate deciziile, cu multă grijă și înțelepciune. Ori la noi nu s-a procedat așa. S-a venit cu ideea, s-a aplaudat la o masă rotundă și inaccesibilă profesorilor de rând. S-au făcut și niște poze probabil cu multe zâmbete pline de satisfacție la modul că "gata, am rezolvat problema acestor copii și suntem salvatorii lor!". S-or fi tăiat și niște panglici...tipic superiorilor."

Profesorilor li s-a impus să se descurce fără niciun sprijin

"Dar nu s-a rezolvat nimic și nici nu au fost salvați acești copilași. Li s-a oferit doar acces liber în școlile de masă fără a le asigura dreptul la o educație și un mediu adaptate nevoilor lor. Profesorilor li s-a impus să se descurce fără niciun sprijin, să învețe ceea ce nu i-a învățat nimeni...atenție, de cele mai multe ori pe banii lor că, deh, bugetul școlilor nu poate acoperi toate aceste cursuri, iar PIB-ul educației se evaporă de la an la an.

Profesorii de sprijin au puține ore în școli și o mulțime de copii cu care trebuie să lucreze. Cum ar putea să se împartă la toți?"

Este nevoie la fiecare oră în clasă de un profesor de sprijin

"S-au gândit "eternii experți" care decid totul în educație că pentru copiii cu nevoi speciale este nevoie la fiecare ORĂ în CLASĂ de un PROFESOR DE SPRIJIN? Nuuu, pentru că trebuie să-l plătească, iar PIB-ul le convine așa insignifiant și-l acceptă din ce în ce mai mic.

Proiectele cu fonduri europene de ce nu sunt gândite pentru aceste nevoi ale școlilor? Ne umplem de table SMART și de tot soiul de gadgeturi chiar dacă le aveam deja în școală că așa s-a gândit cineva de prin minister că reduce abandonul școlar. Dar n-a întrebat nimeni de pe acolo de la minister directorii care sunt nevoile fiecărui copil care e în risc de abandon, că ce importanță are? În mintea lor de sus de acolo au impresia că vor veni toți copiii la școală doar pentru că fac ore remediale, primesc un ghiozdan și se uită la o tablă inteligentă."

"Avem în școli elevi nediagnosticați"

"Așadar, credeți că le pasă celor din minister și ISJ-uri că integrarea în învățământul de masă nu ajută pe nimeni sau doar într-un procent scăzut? Îi interesează că avem în școli elevi nediagnosticați, dar cu evidente probleme, unele intelectuale, altele psihice și că profesorii sunt depășiți de situație? Știu minunații din minister că sunt părinți care refuză să accepte că al lor copil are devianță comportamentală, e agresiv cu colegii și nu poate fi stăpânit și că ceilalți elevi sunt supuși zi de zi unui calvar?

Avem nevoie de echipă de specialiști în școli care să ne sprijine la ore atunci când lucrurile scapă de sub control! Avem nevoie de psiholog, profesor de sprijin, logoped, shadow și oricine are pregătire de specialitate pentru toate tipurile de tulburări ale copiilor!

Că să-i ajutăm pe ei, trebuie să fim și noi ajutăți, nu puși la zid că suntem incapabili, insensibili și discriminatori".

