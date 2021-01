Prefectul judetului Braila, glumite cu noua tulpina COVID din Marea Britanie: "Daca traieste cat Regina, am pus-o"

"Daca tulpina din Marea Britanie traieste cat Regina, am pus-o", scrie in mesajul distribuit de reprezentantul Guvernului in teritoriu, de la Braila.Reprezentanta Guvernului in teritoriu sustine ca ii place gluma care circula pe Facebook si care face referire la varsta Reginei Elisabeta a II-a si la noua tulpina a virusului SARS CoV-2 din regatul britanic, relateaza Realitatea Plus. Simona Draghincescu a ajuns celebra in mass-media dupa ce a facut o dubla gafa in timpul ceremoniilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei. Ea s-a incurcat in timp ce saluta Garda de Onoare. Prima data, Simona Draghincescu a facut dreapta imprejur in fata Garzii de Onoare si apoi s-a invartit de doua ori in loc, inainte de a pleca din fata soldatilor.