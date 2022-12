Anthony Fauci, atacat dur de Elon Musk. Miliardarul l-a ironizat și pe Joe Biden: „Încă un lockdown, regele meu”

Elon Musk l-a atacat cu violenţă duminică pe Anthony Fauci, consilierul în exerciţiu la Casa Albă pentru pandemia de COVID-19, într-un mesaj pe Twitter care a stârnit imediat controverse, notează AFP.

"My pronouns are Prosecute/Fauci" (Mă numesc Judecaţi/Fauci), a scris bogatul patron al platformei Twitter într-o aluzie la campania dreptei vizând punerea sub acuzare a lui Fauci pentru presupuse delicte legate de implicarea sa în răspunsul la pandemie.

My pronouns are Prosecute/Fauci — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

El a mai postat o memă în care îl arată pe doctorul Fauci spunându-i preşedintelui american Joe Biden: "Just one more lockdown, my king..." (Încă un lockdown, regele meu...)", într-o aparentă critică la adresa acestei măsuri adoptate în trecut pentru a lupta împotriva COVID-19.

Ads

Mesajul a devenit repede viral, primind peste 800.000 de aprecieri în aproximativ 11 ore, dar a stârnit şi critici.

Specialistul în vaccinuri şi autor Peter Hotez l-a îndemnat pe Musk să şteargă tweet-ul. "200.000 de americani şi-au pierdut inutil viaţa din cauza COVID-19, din cauza acestui tip de retorică anti-ştiinţă şi dezinformare", a deplâns el.

Senatoarea democrată Amy Klobuchar a lăudat modul în care Fauci "a condus cu calm ţara noastră prin criză" şi l-a criticat pe Elon Musk: "Aţi putea să-l lăsaţi pe acest om în pace, în aparenta voastră căutare fără de sfârşit de a capta atenţia?".

Ads

Aleşii republicani au ameninţat că îl trage la răspundere pe Fauci atunci când vor prelua controlul Camerei Reprezentanţilor în ianuarie, după mai multe dispute cu acesta referitoare la vaccinurile anti-COVID-19, purtarea obligatorie a măştii şi alte măsuri legate de pandemie.

Mai întâi consilier al preşedintelui republican Donald Trump înaintea democratului Joe Biden, Fauci s-a trezit implicat în nenumărate polemici, el care a fost întotdeauna atent să stea departe de politică. În 2020, în cursul unor conferinţe de presă la Casa Albă, l-a corectat politicos pe preşedintele Trump de mai multe ori.

Specialistul în imunologie în vârstă de 81 de ani urmează să demisioneze din funcţia de consilier prezidenţial pentru pandemie luna aceasta. De asemenea, el va părăsi înainte de sfârşitul anului postul de director al Institutul Naţional de Boli Infecţioase (NIAID), pe care l-a deţinut timp de 38 de ani.

În noiembrie, el a declarat că cea mai mare dificultate cu care s-a confruntat în lupta împotriva COVID-19 a fost polarizarea politică a ţării, reaminteşte AFP.