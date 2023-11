Casa Albă îl acuză pe Elon Musk de o ”promovare abjectă” a antisemitismului şi rasismului pe reţeaua sa de socializare X

Casa Albă îl acuză vineri pe Elon Musk de faptul că a făcut ”o promovare abjectă a urii antisemite şi rasiste” într-una dintre postările sale pe reţeaua sa de socializare X, fosta Twitter, relatează AFP.

Miliardarul a răspuns miercuri unei postări care acuza evreii de faptul că încurajează ”ura împotriva albilor” spunând ”tu ai spus exact adevărul”.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Andrew Bates, a declarat că este „inacceptabil” să se repete o astfel de „minciună hidoasă”.

white house response to elon musk & anti-semitism: pic.twitter.com/rlnf4EAgIM — ian bremmer (@ianbremmer) November 17, 2023

Musk a stârnit critici intense cu șase cuvinte (“You have said the actual truth”) pe care le-a postat miercuri după-amiază pe X, aplicația de socializare pe care a cumpărat-o în urmă cu un an.

Musk, directorul general al producătorului auto Tesla și al companiei de rachete SpaceX, a continuat primul său tweet cu o critică la adresa Anti-Defamation League, sau ADL, o organizație fondată de evrei pentru a se opune antisemitismului.

Musk se ceartă de luni de zile cu ADL din cauza eforturilor acesteia de a reduce extremismul pe rețelele de socializare, o campanie despre care Musk spune că a costat vânzările de publicitate ale X.

