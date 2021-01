Elon Musk a devenit cel mai bogat om din lume. Ce avere uriasa a cumulat seful Tesla

Jeff Bezos, fondatorul Amazon.com, era cel mai bogat om din lume din 2017, iar averea sa este in prezent de 184 de miliarde de dolari.Cresterea din ultimul an a averii lui Elon Musk marcheaza cea mai rapida ascensiune din istori la varful topului miliardarilor, o intorsatura financiara spectaculoasa pentru renumitul antreprenor care era pe prima pagina a presei din cauza cheltuielilor masive ale Tesla si a garantarii actiunilor companiei de catre acesta cu averea personala.Musk a inceput anul 2020 cu o avere de circa 27 de miliarde de dolari si abia daca se incadra in topul celor mai bogati 50 de oameni.Cresterea de peste noua ori a pretului actiunilor Tesla in ultimul an, alaturi de pachetul generos de beneficii, i-a marit averea neta cu peste 150 de miliarde de dolari.Intre timp, pretul actiunilor Amazon a ramas mai scazut din cauza posibilei inaspriri a legislatiei de catre Washington Elon Musk l-a depasit pe Warren Buffett in luna iulie, devenind al saptelea cel mai bogat om din lume. In noiembrie, Musk l-a depasit pe Bill Gates , pentru a urca pe locul al doilea in topul miliardarilor. Totodata, Musk a acumulat in ultimele 12 luni o avere mai mare decat intreaga avere a lui Bill Gates, de 132 de miliarde de dolari.Joi, actiunile Tesla au inregistrat o crestere de peste 5%, la aproape 800 de dolari pe unitate, iar capitalizarea de piata a companiei a depasit 750 de miliarde de dolari.In timp ce Bloomberg Billionaires Index plasa miercuri averea lui Musk cu 3 miliarde de dolari sub cea a lui Bezos, inainte de tranzactiile de joi, Forbes Real Time Billionaires List arata, miercuri, ca Musk are o avere cu 14 miliarde de dolari mai mica decat cea detinuta de seful Amazon.Potrivit Forbes, Bezos avea miercuri o avere de 186 de miliarde de dolari, iar Musk de 172 de miliarde de dolari. Insa, este posibil ca Forbes sa nu fi luat in calcul valoarea optiunilor lui Musk, pe care le-a primit in cadrul pachetului sau salarial, care ii permit sa cumpere peste 33 de milioane de actiuni Tesla.CITESTE SI: