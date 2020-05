Dupa doua luni de restrictii, Bulgaria va redeschide mall-urile incepand de luni

Ziare.

La 14 martie, guvernul a introdus starea de urgenta, care a impus interdictii de calatorie, inchiderea scolilor, restaurantelor si a centrelor comerciale si a determinat numeroase firme sa-si limiteze sau sa-si opreasca operatiunile din cauza restrictiilor sau a cererii reduse.Autoritatile bulgare au inceput sa relaxeze din restrictii la sfarsitul lunii aprilie, insa au continuat sa implementeze masuri sociale stricte pentru a preveni raspandirea comunitara extinsa a SARS-CoV-2.Bulgaria, o tara cu o populatie de sub 7 milioane de locuitori, va mentine masura distantarii sociale in spatiile publice si va continua sa isi tina granitele inchise.Dupa intalnirea cu Asociatia retailerilor din Bulgaria, premierul a fost de acord ca toate magazinele din centrele comerciale din intreaga tara isi reia operatiunile incepand de luni.Decizia vine la o zi dupa ce Asociatia patronatelor din domeniul industriei (BIA) isi exprimase ingrijorarea ca nu a fost stabilita nicio data pentru redeschiderea centrelor comerciale.Potrivit BIA, circa 300.000 de persoane lucreaza in sectorul de retail din Bulgaria.Vineri, tara inregistra 2.138 de cazuri confirmate de COVID-19, dintre care 102 s-au soldat cu decese.