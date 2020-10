Comisarul european pentru inovatie, Mariya Gabriel, testata pozitiv pentru COVID-19

"Dupa un prim test negativ pentru COVID-19 luni, al doilea a fost pozitiv. Am ramas in autoizolare de luni si voi ramane in continuare acasa, urmand regulile stabilite", a anuntat Mariya Gabriel pe Twitter , potrivit agentiei EFE.Fosta eurodeputata bulgara se adauga pe o lunga lista de comisari sau lideri comunitari care au fost nevoiti sa se autoizoleze si sa fie testati pentru COVID-19 dupa ce au fost contacti ai unor persoane infectate cu noul coronavirus, dar Mariya Gabriel este primul comisar european confirmat cu COVID-19.Si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a stat in autoizolare sapte zile dupa ce a intrat in contact cu o persoana testata pozitiv cu coronavirus, in pofida recomandarilor agentiei europene de sanatate publica, ce prevad 14 zile de autoizolare pentru astfel de situatii. Von der Leyen a invocat regulile aplicate in Belgia, tara care a redus de la 1 octombrie perioada obligatorie de carantina de la 14 la 7 zile.