Autoarea atacului de la Lugano a fost identificata. Femeia, cu cetatenie elvetiana, era cunoscuta ca jihadista

"Atacatoarea este cunoscuta Fedpol ca avand trecut jihadist, din anchete ale politiei realizate in 2017", a transmis pe Twitter Oficiul federal al politiei.Procuratura federala a calificat incidentul drept posibil atac terorist si a preluat investigatia in acest caz.Suspecta, o localnica in varsta de 28 de ani, a fost retinuta de trecatori, inainte de venirea politiei.Mass media elvetiene au citat martori conform carora tanara a strigat in timpul atacului ca face parte din Statul Islamic.Una din victime a fost ranita grav, dar viata sa nu este in pericol, iar cealalta a fost doar usor ranita. Elvetia , stat neutru, a fost "scutita" pana acum de atacuri jihadiste de anvergura celor care au determinat recent Franta si Germania sa ceara restrictii la granitele Uniunii Europene, dar a identificat sute de rezidenti care sunt considerati un potential pericol, precum si militanti care au calatorit in zone de razboi.Doi barbati arestati mai devreme in noiembrie in orasul elvetian Winterthur de langa Zurich pentru posibile legaturi cu atacul de la Viena din 2 noiembrie, soldat cu patru morti, l-au vizitat pe atacatorul din capitala austriaca in iulie a.c..In septembrie, un barbat prezentat in media drept "Emirul din Winterthur" si considerat a fi un important militant islamist din Tara Cantoanelor a fost condamnat la 50 de luni de inchisoare pentru legaturi cu Statul Islamic.De asemenea, injunghierea mortala a unui portughez, in septembrie, in orasul Morges din vestul Elvetiei este anchetata ca avand o posibila motivatie terorista, au indicat procurorii federali. In legatura cu acest caz a fost arestata o persoana cu dubla cetatenie elvetiano-turca.