Intr-o galerie din Paris, distantarea fizica se pastreaza cu ajutorul unor palarii cu extensii

Palariile colorate din papier-mache sunt realizate dupa modelul unui astfel de obiect folosit pentru acoperirea capului in timpul dinastiei Song, care a condus China intre anii 960 si 1279 si au extensii suficient de lungi pentru a asigura purtatorilor distanta de un metru fata de celelalte persoane, prevazuta in regulile din Franta pentru prevenirea raspandirii COVID-19.Se spune ca primul imparat din dinastia Song a ordonat oficialilor sai sa poarte palarii cu aripioare astfel incat acestia sa nu poata barfi fara sa fie auziti."La vremea respectiva, acestea erau purtate pentru a-i impiedica pe membrii autoritatilor publice sa susoteasca", a explicat pentru Reuters Dominique Pouzol, cel care a creat palariile pentru galeria 59 Rivoli."Asadar, exista deja pe atunci aceasta notiune a distantarii sociale", a spus el.Creatiile lui Pouzol poarta si un mesaj politic - unele dintre palarii sunt colorate in nuantele curcubeului, aluzie la drepturile persoanelor homosexuale."Palariile trebuie sa ne protejeze de COVID-19", a spus Pouzol. "Dar mi-am spus ca poate acestea ne pot scapa si de... rautatea umana, din partea oamenilor ingusti la mine", a adaugat el.