Albanezul suspectat de atentatul de la Nisa din 2016 va fi extradat in Franta

Curtea de Apel de la Napoli (sud) a dat joi seara unda verde unei extradari a lui Endri Elezi, arestat la 21 aprilie, la Sparanise (Caserte, sud), pe numele caruia Franta a emis un mandat european de arestare la 27 aprilie 2020.In cadrul audierii, acest albanez, in varsta de 28 de ani, a negat in bloc, potrivit AGI, acuzatiile formulate impotriva sa."Eu nu am furnizat niciodata arme si nu cunosc nicio persoana implicata" in atentatul de la Nisa, a declarat el.Contactata de AFP, Curtea din Napoli nu a raspuns.Mohamed Lahouaiej Bouhlel a intrat, la 14 iulie 2016, de Ziua Nationala a Frantei, cu un camion in multimea adunata la malul marii , pe Promenade des Anglais, la Nisa si a ucis 86 de oameni.Potrivit autoritatilor franceze, Endri Elezi, alias "Gino", i-ar fi furnizat atacatorului o pusca de asalt, care ar proveni de la o spargere si care ar fi fost ascunsa intr-o padure, la Nisa, de catre alt albanez.Aceasta hotarare a justitiei italiene intervine dupa ce Curtea de Apel de la Paris a confirmat in martie trimiterea in fata unor jurati a opt persoane - intre care si Endri Elezi - in acest dosar.In contextul in care ancheta s-a incheiat, iar un proces a fost stabilit, este necesar sa se dspuna o ancheta suplimentara, in cadrul careia albanezul sa fie interogat si supus unor expertize psihiatrice si psihologice obligatorii, inainte de a fi eventual judecat, anunta o sursa judicara franceza la arestarea acestuia.Mohamed Lahouaiej Bouhlel a fost ucis prin impuscare la volanul camionului, iar o curte cu juri speciala urmeaza sa examineze responsabilitatea membrilor anturajului sau si a intermediarilor implicati in circuitul armelor care-i erau destinate.Endri Elezi a fost acuzat de "asociere de raufactori" si incalcarea legislatiei privind armamentul, in partea anchetei cu privire la un trafic de armament.Insa procedura judiciara nu a putut demonstra ca cinci suspecti care i-au furnizat armament lui Lahouaiej Bouhle erau la curent cu planul atacului acestuia.Astfel, calificarea terorista a fost abandonata, iar suspectii sunt trimisi in fata unei curti cu jurati cu privire la infractiuni de drept comun.Procesul urmeaza sa dureze mai multe luni, la Palatul de Justitie de la Paris, dupa procesul atentatelor teroriste de la 13 noiembrie 2015 de la Paris si Sanit-Germain.