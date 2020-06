Cu toate panzele sus: Italia isi redeschide granitele

Se preconizeaza o recuperare lenta in industria turismului

Vasele turistice ale companiei navale Stefanato din Casale sul Sile, langa Venetia, au fost acostate timp de aproape trei luni, interdictia iesirii din case a oamenilor transformandu-se in pauza fortata pentru capitanii Glauco Stefanato si Nicolas Cortese. "Acum suntem fericiti ca in sfarsit putem incepe din nou treaba", spun cei doi.Prima calatorie, in exclusivitate pentru oaspetii italieni, se indreapta spre insulele Burano si Murano in Laguna Venetiana. Chiar daca incepand de miercuri (3 iunie), autoritatile de la Roma permit cetatenilor din UE sa intre in Italia, va fi nevoie de mult timp pana cand primii turisti straini vor reaparea in regiunea Venetia, estimeaza compania de transport din Casale sul Sile."Avem speranta pentru ca avem deja o serie de rezervari pentru vara", spune Aljoska Stefanato, angajat al acestei firme de familie. Compania a supravietuit, chiar daca profitul de aproximativ 70.000 de euro a disparut pur si simplu in trimestrul doi. Alte companii, care transportau in principal germani, austrieci si americani la Venetia, nu au dispus de rezerve suficiente, fiind nevoite sa inchida complet.Doar un sfert din hotelurile din regiune sunt din nou deschise, multe restaurante si baruri ramanand in continuare inchise din cauza noilor reguli de igiena, ce necesita mai mult personal si efort. Or, pentru unele firme, reluarea activitatii nu renteaza. Nava turistica a companiei de transport Stefanato trebuie dezinfectata de o companie specializata pentru aproximativ 500 de euro dupa fiecare tur al zilei. O cheltuiala mare."Cand servim oaspetii, trebuie sa purtam masti. Nu este chiar asa de usor. Trebuie sa te obisnuiesti cu asta", spune Aljoska Stefanato. Venetia si insulele din laguna vor fi din nou aglomerate la sfarsit de saptamana. Italienii profita de ocazie pentru a merge in excursii, dupa trei luni in care nu li s-a permis sa calatoreasca in propria tara.Insa va dura ceva timp pana cand plajele din Rimini sau zonele de camping de la Lacul Garda se vor umple de turisti din Germania sau Austria. Turistii trebuie sa se simta in siguranta. "Resuscitarea turismului este una dintre cele mai importante sarcini ale guvernului", a declarat Teresa Coratella de la think-tank-ul European Council on Foreign Relations din Roma pentru DW. "Nu este vorba doar de calatorii in Italia, ci si la nivelul intregii UE. Tarile de destinatie nu ar trebui sa isi faca acum concurenta", a spus Teresa Coratella.Efectele economice, sociale si politice pe termen lung ale crizei coronavirus vor deveni cu adevarat evidente abia in septembrie, dupa vacanta de vara. Multi italieni s-au simtit abandonati de Uniunea Europeana. Acest fapt ar putea eventual sa fie contracarat cu un program ambitios de reconstructie economica, care sa includa si turismul.Ministrul de Externe al Italiei, Luigi Di Maio, solicita ca si celelalte tari ale UE sa inlature restrictiile de calatorie. Germania, de pilda, va renunta la avertismentul de calatorie pentru Italia incepand cu 15 iunie. Di Maio s-a plans ca "frumoasa sa tara" nu trebuie tratata ca un "spital". Italia a fost puternic afectata de pandemie, inregistrand aproximativ 33.000 de decese asociate cu noul coronavirus. Intre timp, rata de infectare din multe regiuni ale Italiei este mai mica decat in Bavaria.Legaturile cu pietele non-europene trebuie de asemenea sa fie reluate, spune Teresa Coratella, amintind ca vizitatorii din SUA sau Asia au avut o pondere de 40 si ceva la suta pe piata turismului. Miercuri, aproximativ 100 de avioane isi luau zborul si aterizau pe aeroportul Leonardo da Vinci din Roma, mult mai multe decat saptamana trecuta. Totusi, inainte de criza coronavorus, numarul zborurilor zilnice era de aproximativ zece ori mai mare.Actiunile Austriei, tara de tranzit pentru turistii germani, sunt deosebit de importante pentru regiunile din nordul Italiei. Granita de la importantul Pas Brenner este inca strict reglementata pentru calatorii care doresc sa ajunga din Italia in Austria. Cu toate acestea, pentru turistii care vin din Austria cu destinatia Italia, autostrada este complet deschisa, asa cum era inainte de criza."Ceea ce face Italia este o masura unilaterala. Acum conteaza cum vor proceda Germania si Austria. Calatoriile pur turistice din Austria si, pana pe 15 iunie, si din Germaina sunt dificile. Ulterior, ele ar trebui fie posibile fara probleme", apreciaza Herbert Dorfmann intr-un interviu acordat DW.Dorfmann este membru din partea Partidului Popular al Tirolului de Sud in Parlamentul European. Pentru o zona de granita precum Tirolul de Sud italienesc, o frontiera deschisa cu landul federal Tirol din Austria este deosebit de importanta, subliniaza Dorfmann. Trebuie lucrat "regional si cu deschidere", mai ales ca rata infectiei este scazuta pe ambele parti ale Pasului Brenner."Turismul a ajuns la zero in al doilea trimestru, ceea ce este un dezastru pentru noi", a declarat reprezentantul Tirolului de Sud in Parlamentul UE. "Traim si din turism si, desigur, vom fi fericiti daca deschiderea frontierelor va permite oamenilor din Germania, Austria si Elvetia sa revina la noi".Dorfmann crede ca Tirolul de Sud are sanse bune sa se revitalizeze. "Turismul pe navele de croaziera si pe plaje aglomerate va fi dificil, asa incat cred ca turismul montan este privit de oameni ca o alternativa mai placuta, fiind mai usoara mentinerea distantei. Oferta este perceputa ca fiind mai sigura, iar acest lucru ar trebui sa se simta in aceasta vara", a mai spus deputatul.Oamenii de aici spera ca si anul acesta sa aiba parte de un oaspete cu caracter simbolic in Alpii italieni: cancelara germana Angela Merkel, care si-a petrecut nu o data vacanta in Tirolul de Sud. "Am fi foarte fericiti sa o primim, dar acest lucru depinde numai de ea. Noi speram sa o putem intampina la Sulden, asa cum am facut si in anii precedenti".