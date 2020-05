Guvernul italian respinge ideea de ''pasapoarte de sanatate'' pentru turisti

Ziare.

''O regiune nu poate adopta masuri care sa ingradeasca libera circulatie a persoanelor'', a spus oficialul italian in fata unei comisii a parlamentului de la Roma, relateaza agentia EFE.Instituirea unor ''pasapoarte sanitare'', adica certificate care sa ateste ca turistul a fost testat negativ pentru noul coronavirus, a fost propusa mai intai de regiunea Sardinia, fiind sustinuta si de Sicilia pentru a fi aplicata incepand din 3 iunie, cand va fi restabilita libertatea de circulatie intre regiunile italiene dupa relaxarea restrictiilor antiepidemice si vor fi de asemenea deschise granitele pentru straini.Insulele Sardinia si Sicilia sunt semnificativ mai putin afectate de epidemia COVID-19, care se manifesta mai ales in nordul Italiei, si doresc printr-un asemenea ''pasaport'' sa se protejeze de o eventuala crestere a cazurilor de contaminare.Presedintele regiunii Sardinia, autonomistul Christian Solinas, a criticat declaratia ministrului Francesco Boccia, pe care a descris-o drept ''o inutila litanie centralista pentru asigurarea suprematiei totale a statului''.In schimb, primarul orasului Milano, capitala Lombardiei, regiunea cea mai afectata de epidemie, a calificat initiativa celor doua regiuni insulare drept o ''discriminare''.Aceasta propunere va fi examinata vineri si de Conferinta Stat-Regiuni, dar guvernul are ultimul cuvant.Dupa ce a inregistrat de la inceputul epidemiei 231.139 de infectari cu noul coronavirus, dintre care 33.072 de decese, Italia relaxeaza treptat masurile de izolare menite sa stopeze raspandirea virusului, dar in ultimele zile a starnit ingrijorare o noua crestere a infectarilor in regiunile Lombardia si Piemonte.