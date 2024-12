Politia italiana a recuperat cutia de aur furata in care se afla sangele Papei Paul al II-lea

Cutia din aur si sticla in care se afla sangele Papei Paul al II-lea au fost recuperate de politia italiana, dupa ce un suspect arestat a marturisit locul in care au fost ascunse. Cu toate acestea, sangele nu era inauntru.

Pasquale Corriere, directorul asociatiei care are in grija micuta biserica aflata in muntii din estul Romei unde se afla relicvariul, a declarat ca doi suspecti au fost retinuti de politie in capitala provinciei, L'Aquila, scrie The Guardian.

Cei doi i-au condus pe politisti la locul unde au aruncat relicvariul, dar fiola cu sangele Papei, care a murit in 2005, nu se mai afla acolo. Politia i-a interogat pe barbati, despre care se crede ca sunt dependenti de droguri, si le-a perchezitionat apartamentul. Un mic crucifix furat impreuna cu relicvariul din biserica San Pietro della Ienca saptamana trecuta a fost de asemenea recuperat.

In relicvariu se afla o bucata din panza sutanei pe care o purta Papa Ioan Paul al II-lea pe data de 13 mai 1981, cand a fost impuscat intr-un atentat. Relicve ale sfintilor sau altor persoane sfinte sunt adesea tinute in relicvarii pentru a fi venerate de credinciosii catolici.

Papa Paul al II-lea, care urmeaza sa fie declarat sfant pe data de 27 aprilie 2014, era indragostit de muntii din regiunea Abruzzo, pentru ca ii aminteau de Polonia natala, si deseori mergea in secret aici pentru a scapa de tensiunea de la Vatican in primii ani dupa ce fusese ales Papa.

In 2011, fostul secretar personal al Papei, cardinalul Stanislaw Dziwisz, acum arhiepiscop de Cracovia, a oferit comunitatii locale aceasta relicva ca rasplata pentru dragostea simtita de Papa fata de aceasta regiune.

Ads