Maia Sandu anunta ca nu va mai participa la nicio dezbatere electorala cu Igor Dodon: "Singurele dezbateri pe care le mai poate avea sunt cele cu procurorii"

Inainte de aceasta Maia Sandu declarase ca va participa la o singura dezbatere, pe teren neutru, si ca echipele celor doi au discutat referitor la organizarea acesteia.In cadrul unei conferinte de presa sustinute luni, Maia Sandu a afirmat ca Igor Dodon "toarna minciuni, ameninta primari si functionari publici, invrajbeste societatea si seamana ura"."Cu asemenea personaj nu mai avem ce discuta. (...) Singurele dezbateri pe care le mai poate avea sunt cele cu procurorii, despre actele de coruptie, schemele in care este implicat (...). Dupa alegeri voi cere insistent ca (Igor Dodon) sa fie anchetat pentru toate abuzurile pe care le-a comis", a declarat Maia Sandu.Ea a mai facut public un plan cu primele zece actiuni de combatere a saraciei, pe care le va aplica in cazul in care va castiga alegerile prezidentiale. Candidata PAS a promis reducerea cheltuielilor administratiei prezidentiale si desfiintarea unor functii inutile, identificarea unor solutii legale pentru dizolvarea Parlamentului si declansarea de alegeri legislative anticipate, scoaterea Republicii Moldova din izolarea internationala si atragerea de fonduri de la partenerii internationali, pentru sustinerea populatiei sarace, a micilor intreprinderi si a afacerilor afectate de pandemia de COVID-19.Maia Sandu a declarat si ca va construi relatii bune cu Federatia Rusa, bazate pe interesele nationale ale Republicii Moldova, si ca va insista pe investigarea eficienta a furtului miliardului si a spalarii de bani proveniti din Rusia. De asemenea, ea a promis ca va reveni la proiectul de "curatare" a sistemului de justitie, pe care l-a propus in perioada cand era prim-ministru.