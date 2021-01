Maia Sandu publica, in premiera, cat a costat vizita la Kiev: "A fost cel mai ieftin dupa bani si timp"

Purtatoarea de cuvant a Maiei Sandu a precizat ca partea ucraineana a suportat cheluielile pentru trei membri ai delegatiei, relateaza agora.md. "Nu a fost zbor direct, asta inseamna ca, zburand prin cateva locatii, ar fi costat mult mai mult. Cel mai ieftin, dupa bani si timp, a fost acest itinerar", a declarat Maia Sandu in cadrul unei conferinte de presa.Totodata, presedinta a dezmintit informatiile aparute in mai multe surse media, potrivit carora cortegiul delegatiei ar fi fost format din zece masini.Foto: agora.md"Am mers impreuna cu colegii mei cu doua microbuze, pentru ca nu exista zbor direct. Pe teritoriul Ucrainei, masinile noastre au fost insotite de serviciul ucrainean, dar decizia nu ne apartine. Pe teritoriul Republicii Moldova si din contul Republicii Moldova am mers cu doua microbuze".Publciatia aminteste ca, pentru prima sa vizita oficiala in afara tarii, presedinta Maia Sandu a ales sa calatoreasca cu masina. Delegatia R. Moldova a pornit spre Kiev pe 11 ianuarie. Maia Sandu este insotita de secretarul general al Aparatului Presedintelui R. Moldova, dar si de doi consilieri.