Moldova cere Rusiei sa-si retraga trupele din Transnistria

Ministerul moldovean de Externe a cerut Rusiei sa-si retraga trupele si armele din enclava separatista pro-rusa Transnistria.

MAE moldovean a cerut Rusiei, marti, sa retraga cei 1.500 de soldati si miile de tone de armament din Transnistria, conform angajamentelor luate in 1999 la un summit al OSCE, scrie AFP, citata de helenair.com.

Rusia a acuzat, luni, Moldova ca incearca sa destabilizeze regiunea si sa forteze trupele ruse sa iasa din Transnistria.

Transnistria s-a rupt de Moldova in 1990, pe fondul temerilor ca tara intentioneaza sa se uneasca cu Romania. 1.500 de persoane au murit in razboiul ce a urmat separarii, in 1992.

Rusia este deranjata de faptul ca R. Moldova a semnat, in iunie, un Acord de Asociere cu Uniunea Europeana si a inceput sa interzica importurile de produse moldovenesti.

