VIDEO Ciocniri violente intre politistii din Barcelona si protestatarii nemultumiti de noile restrictii impuse pentru combaterea pandemiei

Aproximativ 700 de persoane au participat la acest miting de protest impotriva interzicerii circulatiei pe timpul noptii si a celei de a parasi orasul pe perioada weekendului prelungit in care este celebrata Sarbatoarea Tuturor Sfintilor.Demonstratia a degenerat dupa ce aproximativ 50 de persoane "au inceput sa arunce cu obiecte periculoase asupra politiei", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al fortelor de ordine regionale.Protestatarii au aruncat cu barierele de securitate in directia politiei, care au folosit bastoane pentru a se apara.In timp ce politia incerca sa disperseze multimea, pompierii stropeau strazile pentru a stinge focurile din pubele.Douasprezece persoane, inclusiv doi minori, au fost arestate, a declarat politia in jurul orei locale 23:00 (22:00 GMT). Aproximativ douazeci de politisti au fost, de asemenea, raniti.Si in Burgos au avut loc ciocniri intre cateva zeci de tineri protestatari si politisti.In pofida numeroaselor restrictii impuse in Spania din luna iulie, cand numarul de cazuri COVID-19 era in crestere, infectarile s-au inmultit.Spania a raportat pana acum peste 35.000 de decese cauzate de COVID-19 si 1.1 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Aproape toate regiunile spaniole au adoptat restrictii de circulatie pentru a limita calatoriile inaintea weekendului Tuturor Sfintilor, in speranta evitarii impunerii unei noi carantine.In Catalonia, unde barurile si restaurantele sunt inchise de la mijlocul lunii octombrie, locuitorilor li se interzice sa paraseasca orasele in acest week-end.Politia a instituit vineri controale la principalele iesiri din Barcelona.