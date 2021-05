Cazul soferului de TIR roman ucis cu sabia intr-o parcare din Franta, in atentia Parlamentul European

Europarlamentarul USRPLUS Vlad Gheorghe a interpelat Comisia Europeana , autoritatile franceze si Consulatul roman cu privire la cazul soferului roman care a fost ucis cu o sabie intr-o parcare din Franta , in apropiere de Calais.Astfel de zone ar trebui sa ofere un nivel minim de servicii si sisteme de securitate in caz de urgenta - dar asta nu se intampla decat in foarte putine cazuri, de aceea infractiunile violente sunt inca raspandite si ele afecteaza in mod disproportionat soferii din estul Europei, aminteste europarlamentarul vorbind despre moartea cetateanului roman Mihai Spataru.Vlad Gheorghe solicita Comisiei sa clarifice masurile de aplicare a prevenirii infractiunilor in zonele de parcare, in conformitate cu Regulamentul 885/2013 de completare a Directivei 2010/40/ UE a Parlamentului European si a Consiliului privind STI in ceea ce priveste furnizarea de servicii de informatii referitoare la locuri de parcare sigure si securizate pentru camioane si vehicule comerciale.Europarlamentarul USRPLUS cere Comisiei sa faca publice demersurile pentru crearea de locuri de parcare sigure in statele membre, inclusiv cu finantare europeana si masurile concrete pentru protectia victimelor infractiunilor comise in zonele de parcare neprotejate.El cere si autoritatilor franceze locale informatii despre timpul de interventie al ambulantei dupa apelul de urgenta privind atacul asupra romanului, detalii despre aceasta interventie si despre stadiul anchetei, precum si despre asistenta acordata familiei victimei. Consulatul roman de resort Pas-de-Calais a fost de asemenea contactat de catre eurodeputat cu privire la sprijinul acordat familiei soferului ucis si demersurile intreprinse pe langa autoritatile franceze."Am primit mai multe mesaje de la cetateni si inclusiv marturiile publice din acest caz arata ca nu este unul izolat, dimpotriva, zona respectiva este recunoscuta pentru un nivel ridicat de infractionalitate asupra camioanelor si soferilor, multi dintre ei romani. Am solicitat si ministerului francez de resort o analiza privind numarul si tipul faptelor similare inregistrate in ultimii trei ani, e important sa stim cate dintre acestea au fost solutionate. Incerc sa aflu daca autoritatile franceze au o strategie pentru a preveni si combate infractiunile asupra soferilor de camioane in zona Calais, care sunt in opinia domniilor lor cauzele si ce masuri se impun", a declarat europarlamentarul roman.