Criza COVID: Parlamentul Cehiei a aprobat un deficit bugetar de 12 ori mai mare decat cel estimat initial

Deficitul va fi echivalent cu aproximativ 9% dn PIB-ul anticipat in 2020. Acest deficit nu include impactul bugetelor locale, sistemului de sanatate si altor parti din sectorul public care sunt incluse in finantele publice totale.Masura, care majoreaza deficitul bugetar de la nivelul anterior de 300 de miliarde de coroane, este a treia de acest timp adoptata din luna martie, cand guvernul a decis oprirea majoritatii activitatilor zilnice si de afaceri din tara, din cauza noului coronavirus.In timp ce majoritatea restrictiilor au fost ridicate, banca centrala anticipeaza un declin al PIB de 8% in acest an, inaintea de o redresare de 4% in 2021."Consider ca este un buget care mentine locurile de munca si sustine investitiile, ceea ce este benefic pentru toti cetatenii acestei tari", a afirmat premierul Andrej Babis in Parlament.Consiliul bugetului de stat a apreciat ca cresterea puternica a deficitului este prematura.Cu toate acestea, Cehia are spatiu sa creasca datoriile, dupa ce le-a scazut in ultimii cativa ani la 30,8% din PIB, comparativ cu o medie europeana de 79,3% din PIB.Guvernul premierului Babis a promis masuri de sustinere a economiei de aproximativ 1.200 de miliarde de coroane, majoritatea prin intermediul imprumuturilor comerciale sustinute de stat si a garantiilor.Companiile s-au plans ca ajutoarele au venit prea incet si uneori sunt dificil de obtinut.