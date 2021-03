Marea Britanie a inregistrat cel mai mic numar de noi cazuri de Covid-19 din ultimele cinci luni

Peste 4,2 milioane de imbolnaviri

Duminica au fost raportate 5.177 de cazuri confirmate prin teste de laborator, dupa ce in urma cu o saptamana totalul din Regat a fost de 6.035.Potrivit The Guardian, acesta este cel mai mic numar de contaminari zilnice raportat de Marea Britanie de la finalul lunii septembrie.Per ansamblu, totalul cazurilor inregistrate saptamana aceasta este cu 31,3% mai scazut decat cel din saptamana 22 - 28 februarie.Numarul deceselor asociate inregistrate in ultimele 24 de ore nu a fost inca publicat, din cauza unor probleme aparute in calculele ce privesc Anglia.De la inceputul pandemiei, Regatul Unit a inregistrat peste 4,21 de milioane de contaminari cu SARS-CoV-2.Pana pe 19 februarie, au fost inregistrate peste 140.062 de decese asociate Covid-19.Cifrele anuntate duminica sunt in general mai scazute din cauza intarzierilor de raportare de pe parcursul weekendului.