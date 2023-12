Absența României la Eurovision 2024 îl doare pe Mihai Trăistariu: ”Și uite când am găsit și eu piesa...”

Uniunea Europeană de Radio-Televiziune a anunțat lista completă a statelor care participă la concursul de anul viitor, iar ţara noastră nu se numără printre reprezentanți.

Şi asta pentru România nu a plătit taxa de participare, care anul acesta taxa a fost 180.000 de euro. Oficialii au anunţat, însă, că încă se poartă negocieri.

„Aşa cum am comunicat, referitor la participarea României la Eurovision Song Contest (ESC) 2024, SRTv nu a luat o decizie finală.

În acest moment, suntem în legătură cu organizatorii (European Broadcasting Union - EBU) şi toate opţiunile rămân deschise.

EBU a acordat Televiziunii Române o amânare pentru a-şi exprima opţiunea după adoptarea bugetului de stat pe 2024”, se arată în răspunsul oferit oficial pentru Paginademedia.ro de Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Protocol al TVR.

Anul acesta, România, prin Theodor Andrei, nu s-a calificat în finala concursului de la Liverpool.

Situația creată îl întristează pe Mihai Trăistariu, fost concurent la Eurovision, care plănuia să se întoarcă în 2024 la concursul muzical continental.

„Sunt extrem de supărat! Eu, din luna septembrie, am primit o melodie din Finlanda de la niște producători, care mi s-a părut genială și am zis: gata, am găsit piesa, după ani de zile de căutări! Și uite când am găsit și eu piesa, aflu că e posibil să nu mai participăm la Eurovision! Mă așteptam cumva! Nu știu de ce nu sunt ei în stare să gestioneze un eșec.

Am înțeles că a luat 0 puncte băiatul ăsta, dar asta ce înseamnă, adică, dacă la fotbal România nu se califică la Mondiale, nu mai mergem niciodată? Nu se poate, o dată e bine, altă dată e rău. Cu mine și cu Luminița a fost bine, am avut rezultate de top, deci se poate!

Dar, dacă trimitem prichindei din ăștia, normal că o să luăm numai 0 puncte! Eu am tot țipat și am strigat: nu mai trimiteți copii nepregătiți, necopți!”, a spus Mihai Trăistariu.