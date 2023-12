O tânără care a rămas fără serviciu a cerut ajutor pe Internet: "O să rămân pe străzi în 6 zile". Necunoscutul care i-a oferit un apartament: "Eu locuiesc în străinătate"

Viața este plină de încercări, iar cei mai mulți încearcă să rezolve situațiile dificile prin care trec uneori apelând la ajutorul familiei sau al celor apropiați.

O tânără a relatat în mediul online că s-a confruntat cu probleme de sănătate care au lăsat-o fără economii. Aceasta a rămas fără serviciu și urmează să fie dată afară de proprietar peste câteva zile din locuința în care stă cu chirie.

În lipsa unor soluții, aceasta a cerut sfaturi de la cei care au trecut prin situații asemănătoare.

"O să rămân pe străzi în 6 zile"

"Din cauza unei probleme de sănătate pe care încercând să o rezolv am dat toți banii mei strânși în 10 ani, și din cauza faptului că am fost dată afară de la muncă acum 2 zile, o să fiu homeless pe data de 15 Decembrie. Acum stau în chirie și astăzi am sunat proprietarul cu speranța că o să mă înțeleagă și o să mă lase să întârzii cu chiria până când îmi găsesc altceva de lucru, dar omul nu a vrut să coopereze. Nu știu ce să fac. Nu am familie sau prieteni cărora să le cer ajutorul, nu am mașină, 150 de lei in cont și abonamentul la telefon plătit până pe 2 ianuarie.

Nu am lucruri de valoare sau haine scumpe pe care aș putea să le vând. Am un telefon și un laptop atât de vechi încât nu știu dacă aș putea să îl vând dacă aș vrea.

Dacă e cineva care a fost într-o situație similară cu a mea, ce ai făcut și cum ai reușit să te pui înapoi pe picioare? Unde ai stat? Cum ai făcut rost de mâncare? Orice sfat ajută!

P.S: Nu e un post făcut la caterincă așa că aș aprecia orice om care nu are nimic bun de zis să se abțină. Mulțumesc", a scris aceasta pe Reddit.

"Îți pot da eu restul de bani să nu te dea ăla afară"

Unii dintre cei care au comentat vor să o ajute, deși situația descrisă nu poate fi verificată.

"Sunt câteva hoteluri în București care oferă și cazare pentru cei care lucrează pentru ei. Sfatul meu este să cauți de muncă la hoteluri și să întrebi dacă oferă cazare. Depinde de ține pe ce post sau ce aptitudini ai. Nu e cel mai bine plătit domeniu, însă până îți revii pe picioare poți încerca."

"Hey fără caterincă, eu locuiesc în străinătate, apartamentul meu din București e empty, bate vântul prin el, dacă vrei poți să stai în el, dm me, și pot să call pe cineva să facă draft un contract de comodat, să se ocupe de predarea apartamentului, și să ai unde să stai peste sărbători. Niciun fel de glumă sau ceva, dacă ești din Buc și te interesează, dm me."

"Spune-mi cât dai pe chirie, dacă nu reușești să o plătești măcar pe luna asta îți pot da eu restul de bani să nu te dea ăla afară."

"Mai bine ne lași un IBAN în postare, că cu 150 de lei nu reziști nici până la primul salariu."

"E un job foarte bun, te îmbraci gros și faci bani frumoși"

Cineva i-a propus o soluție legată de obținerea unui loc de muncă în această perioadă.

"În toate orașele mari sunt multe flote partenere glovo/ bolt/ tazz care angajează curieri, multe flote oferă și vehicule proprii, inclusiv biciclete (chiar și electrice). Da, o să fie puțin mai nasol să pedalezi la 0 grade, dar e un job foarte bun, te îmbraci gros și faci bani frumoși, mai ales acum că vin sărbătorile și vor fi bonusuri mari. Se dă plata la săptămână, dacă te apuci acum până pe 1 ianuarie o să ai garantat bani de chirie, mâncare, toate cele. După ce câștigi primii bani poți să faci trecerea și la mașină (se cere cam 250-300 lei/săptămâna chiria) și devine mult mai comod. Intră pe olx, e plin de anunțuri, poți să suni și să ceri detalii, cauți o flotă care oferă și biciclete.

Ca idee, în momentul de față pentru săptămâna 11-17 decembrie, pentru 180 comenzi livrate plata ar fi undeva la 2.000 lei și se oferă și un bonus de 1.500 lei on top. Se scade 10% comisionul intermediarului și vreo 350 lei cartea de muncă însă rămâne o sumă frumușică, zic eu.

Dacă te ajută, pot să îți dau în DM un link de invite să primești 600 lei bonus de bun venit (aplicabil după ce livrezi câteva comenzi)."

"Soluții există"

Alții îi oferă o încurajare.

"Problema de sănătate s-a remediat? Poți să-ți găsești alt job? Locuiești într-un oraș mare?

Lipsesc foarte multe informații. Legat de proprietar, dacă ai contract, nu-ți fă atât de multe griji, e foarte complicat să te dea afară. Nu te va da pentru o chirie întârziată. Trebuie să apeleze la un executor șamd. Executorul îți va da o citație cu suma de plată, cu un anumit termen.

Pe asta m-aș concentra acum, să găsesc cât mai repede alt job. Soluții există."

"Ori problema de sănătate sunt drogurile, ori e o poveste"

Alții pun la îndoială situația relatată.

"Mâna-ntinsă care nu spune o poveste nu primește pomană - Filantropica. Hai chiar așa, avea servici, deci asigurare de sănătate și gratuitate la stat, dar și-a dat economiile pe 10 ani la doctori.

Și apoi a fost dată afară de la muncă acum 2 zile (fără preaviz? salariu compensatoriu? ajutor de șomaj măcar?).

Apoi e dată afară din chirie (din nou, fără preaviz?).

Culmea, deși nu e pensionară, n-are nici familie nici prieteni de nici un fel (orfan de la casă de copii, probabil).

Ori "problema de sănătate" sunt drogurile, ori e o poveste. Vorba aia, nu cere, dar i se oferă."

"Ce problemă medicală ai avut care să necesite economiile pe 10 ani și să nu fie decontată de casă de asigurări?"

"Drumul spre iad e pavat cu bune intenții. Atunci când oferi unui escroc, iei de la un om nevoiaș.

Am trăit cea mai urâtă perioadă din viață mea cu boală și trădare. Știu ce înseamnă să te simți singur. Știu că e greu să ceri ajutor. Dar sunt prea multe care nu se leagă. Nu cred povestea ta.

Naivilor înainte să oferiți, câte femei ați văzut homeless? Cred că am văzut peste 1.000 de bărbați, dar femei vreo 2. Deja au sărit câțiva să o ia acasă.

Ce boală ți-a tocat banii? Poate ai o problemă și primești sfaturi care o reactivează.

De ce nu faci credit? Veniturile se raportează cu întârziere. 2 zile fără job. Iei suma maximă. Plătești chiria. Aplici la tot ce găsești. Accepți prima ofertă.

Felicitări, trăiești de azi pe mâine ca tot românul."