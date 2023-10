Două dintre victimele incendiului de la Crevedia, tratate în Italia, revin în țară. Ce spital le va prelua

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, anunţă că luni vor reveni în ţară cei doi pacienţi victime ale incendiului de la Crevedia care au fost transferaţi într-un centru medical din Italia la scurt timp de la explozie. Cei doi îşi vor continua tratamentele şi recuperarea la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Timişoara. Una dintre victime a suferit arsuri pe 80% din suprafaţa corpului.

„Cred că lucrurile s-au schimbat şi sunt în schimbare accelerată în ceea ce priveşte posibilitatea de a trata pacienţii cu mari arsuri din România. În primul rând, modul în care personalul este pregătit şi antrenat inclusiv în cele mai importante centre care tratează pacienţii cu arsuri din Europa contează foarte mult. Suntem capabili să tratăm mulţi dintre pacienţii cu arsuri în România”, a declarat, luni, ministrul Sănătăţii.

Acesta a amintit de accidentul de la Crevedia, unde mai multe persoane au fost rănite în urma exploziei unor containere cu gaz petrolier lichefiat, în acest context Alexandru Rafila amintind de „reacţia extrem de rapidă” a României, „ca şi ţară, nu numai la Minister al Sănătăţii” în ceea ce priveşte tratarea pacienţilor şi transferul lor la centre din străinătate. În acest context, ministrul anunţă întoarcerea în ţară a doi dintre pacienţii trataţi în Italia după incendiul de la Crevedia.

„Aş vrea să vă dau o veste foarte importantă: cei doi pacienţi care au fost transferaţi în Italia, unul dintre eu cu peste 80% din suprafaţa corporală arsă, se întorc astăzi în România, vor ajunge la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Timişoara pentru continuarea tratamentului şi pentru recuperare, dar faptul că am reuşit să-i transferăm în primele ore a contat foarte mult”, a precizat ministrul.

El a explicat că a fost ales spitalul din Timişoara pentru că medicii de acolo au „o bună experienţă” în tratarea pacienţilor cu arsuri extinse, dar şi pentru că acolo se poate face „transferul cel mai simplu” al pacienţilor din Italia.

În ceea ce priveşte plăţile pentru pacienţii transferaţi în străinătate după incendiul de la Crevedia, ministrul a precizat că nu poate da detalii punctuale pentru fiecare pacient, dar a subliniat că oficialii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care decontează aceste servicii, au „reacţionat foarte bine” şi au „reuşit să îndeplinească formalităţile birocratice necesare” pentru plata serviciilor medicale.

Acesta a mulţumit partenerilor italieni şi celor din alte state care au primit şi tratat pacienţii transferaţi din România.

Alexandru Rafila a precizat că la finalul anului 2025 vor fi finalizate trei noi centre destinate pacienţilor cu arsuri.

„În sfârşit am pornit proiectele abandonate din anul 2014. La Timişoara proiectul este avansat, se construieşte, a început construcţia şi la Spitalul Grigore Alexandrescu, cel de-al doilea centru de arşi, sperăm ca până la sfârşitul acestui an să înceapă, efectiv, lucrările şi la Târgu Mureş. Practic, în aceşti doi ani de mandat am repornit proiecte care păreau abandonate şi lucrurile se desfăşoară, cele trei noi centre de arşi vor fi gata în anul 2025”, a adăugat Rafila.

Ministrul a precizat, răspunzând unor întrebări, că nu crede că există „un standard” în ceea ce priveşte numărul de paturi, că nicio ţară din lume nu are suficiente paturi pentru pacienţii cu arsuri extinse, în caz de dezastru, iar România intenţionează să extindă la 50-60 numărul de paturi pentru aceşti pacienţi.

„Nu există nicăieri o posibilitate să ai un centru de mari arşi cu sute de paturi în care oamenii de acolo să aştepte să se întâmple ceva. Nu aşa funcţionează lucrurile. Trebuie să existe şi posibilitatea rotirii personalului, adică chirurgii plasticieni să poată să îşi facă activitatea curentă şi periodic să asigure şi funcţionarea acestor centre”, a explicat Alexandru Rafila.

Întrebat dacă paturile destinate pacienţilor mari arşi pot trata cazurile complexe, ministrul a răspuns: „cu siguranţă”.

