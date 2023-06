O clădire veche de peste 400 de ani a dispărut în explozia puternică produsă miercuri, 21 iunie, în centrul orașului Paris.

O jurnalistă franceză pe nume Agnes C. Poirier a prezentat pe contul de Twitter mai multe imagini ale clădirii din centrul Parisului distruse în totalitate de o explozie care a avut loc miercuri, 21 iunie.

"Iată frumoasa clădire din secolul al XVII-lea care s-a prăbușit ieri în Paris după o explozie provocată de gaz. Face parte din complexul Val de Grâce, bijuterie a arhitecturii baroce", arată jurnalista în postare.

Here is the beautiful 17th century building which collapsed yesterday in #Paris after a gas explosion, it is part of the Val de Grâce, jewel of Baroque architecture. #277RueSaintJacques pic.twitter.com/d2nmaEFenB

Complexul din jurul bisericii Val de Grâce este un punct central al turismului în capitala Franței, situat în Arondismentul 5.

Biserica a fost proiectată inițial ca parte a unei abații regale de către Ana de Austria, regina Franței, pentru a sărbători nașterea fiului ei, viitorul rege Ludovic al XIV-lea, în 1638. Construcția a fost începută în 1645, sub coordonarea arhitectului François Mansart și finalizată în 1665 de către Gabriel Le Duc.

Mănăstirea și biserica au fost transformate în spital în timpul Revoluției Franceze, iar apoi a devenit parte a Spitalului Val-de-Grâce, care a fost închis în 1979. Biserica este atașată eparhiei armatei franceze și este deschisă vizitatorilor la anumite ore. Domul său este un reper în orizontul Parisului, arată prezentarea succintă a monumentului.

Pe harta turismului parizian, complexul Val-de-Grâce face parte din Muzeul Serviciului de Sănătate al Armatei Franceze.

O explozie puternică a avut loc în centrul Parisului în după-amiaza zilei de miercuri, 21 iunie. 37 de persoane au fost rănite, dintre care 4 sunt la spital în stare gravă. Cauza cea mai probabilă a fost o scurgere de gaz metan, mai mulți martori declarând presei că au simțit miros puternic înainte și după deflagrație. Salvatorii încă mai căutau eventuale persoane dispărute în cursul zilei de joi.

🇫🇷A powerful explosion occurred in central Paris. 37 people injured, 4 in serious condition. Presumably, the cause was gas. Rescuers are looking for missing. #Paris #explosion #gas

