În noaptea de 10 martie, o conductă de gaz a fost avariată în regiunea autonomă Khanty-Mansi din Federația Rusă. Incidentul a avut loc în apropierea satului Lykhma.

Presa rusă susține că incendiul a izbucnit la o adâncime de aproximativ 2 metri. S-a făcut o gaură lungă de aproape un metru și jumătate.

Martorii oculari au putut observa o coloană de foc la 20 km de epicentru. Potrivit datelor preliminare, explozia s-a produs din cauza uzurii sistemelor de comunicații. Nu au fost victime.

Accidentul a fost comentat de bloggerul rus Anatoly Nesmiyan pe Telegram.

El a declarat că sisemele de comunicații rusești se deteriorează rapid. Și aceasta amenință Rusia cu dezastru în următorii ani.

„Sindicatul s-a prăbușit în urmă cu treizeci de ani și, în tot acest timp, conducta a pompat în mod regulat gaz și veniturile în buzunarele actualilor proprietari. Dar totul are un sfârșit și, după cum s-a dovedit, și conducta. În general, Rusia este în pragul unui dezastru de infrastructură pe scară largă - izbucnește deja totul și peste tot. Dar din motive evidente, nu există timp pentru fleacuri - trebuie să ”cucerim” în continuare Berlinul și Parisul", a scris expertul rus.

