Amenzi ridicole pentru un botez cu 300 de invitati unde au fost ignorate toate regulile de siguranta sanitara. Show-ul a fost asigurat de Florin Salam

A plouat cu dedicatii

Se cauta petrecaretii

Politia l-a amendat pe organizator cu 7.500 de lei, dupa ce, in imaginile publicate pe Facebook se putea observa ca la botezul in cauza nu erau prezente doar 20 de persoane, asa cum permite legislatia in starea de alerta, si nici nu erau respecatate regulile de distantare sociala. Beneficiarul, cunoscut sub numele de Vali Tiganime, potrivit publicatiei Libertatea , dezvoltator imobiliar, a fost amendat cu 2.500 de lei.Potrivit unor declaratii ale martorilor, la show-ul sustinut de manelistul Florin Salam, a plouat cu dedicatii pe sute de euro si se observa ca salonul era suprapopulat, iar in momentele in care manelistul aparea in mijlocul ringului de dans, scena devenea un loc extrem de aglomerat."Din verificarile efectuate de catre politistii ilfoveni, a rezultat faptul ca in data zilei de 4 iulie a.c., intr-o unitate de profil, de pe raza orasului Otopeni, a fost organizata o petrecere privata, in baza unui contract, potrivit caruia era permis accesul unui numar de 20 de persoane intr-un spatiu inchis si 50 de persoane pe terasa aferenta salonului.Potrivit afirmatiilor organizatorului evenimentului, a rezultat faptul ca din cauza conditiilor meteo nefavorabile aparute pe timpul desfasurarii evenimentului, acesta a permis accesul persoanelor din exterior in interiorul salonului, inregistrandu-se astfel o aglomerare de persoane, fara a fi respectate normele legale.In urma activitatilor specifice efectuate, politistii orasului Otopeni au aplicat sanctiuni contraventionale, conform Legii 55/2020, cu amenda in valoare de 7500 de lei pentru organizatorul evenimentului si o sactiune contraventionala, aplicata beneficiarului, conform Legii 55/2020, cu amenda in valoare de 2500 de lei. Totodata, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a sesizat Directia de Sanatate Publica Ilfov, solicitandu-i suspendarea activitatii societatii organizatoare", a transmis Politia Ilfov.Potrivit autoritatilor, in acest moment politistii incearca sa identifice toate persoanele prezente la aceasta petrecere pentru a lua masurile necesare impuse de lege.Reactia autoritatilor vine dupa ce initial anuntasera ca nu primisera nicio reclamatie cu rpivire la acest incident, ba mai mult nici nu stiau daca localul se afla in Ilfov. "Din ce am inteles, regulile au fost respectate si nu a fost nicio reclamatie. Au fost trei petreceri in acea locatie, mesele au fost puse la distanta de un metru si jumatate, cel putin asa a transmis reprezentantul salonului de evenimente", a declarat pentru Libertatea Ana Maria Ciolca, purtator de cuvant la Inspectoratul Judetean de Politie Ilfov.Petrecerea a fost transmisa live pe retelele sociale, inclusiv pe YouTube.