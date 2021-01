Salarii enorme pentru angajatii uneia dintre cele mai inutile institutii ale statului roman

Compania ar trebui, in teorie, sa se ocupe de cursuri pentru specializarea personalului din turism, cursuri de turism de stat. In realitate, din 2012 pana in prezent, compania a organizat trei cursuri de formare si a scolit 47 de persoane."Compania a avut 20 de posturi in 2019, majoritatea de conducere sau administrative. Salariul mediu din companie, un lucru foarte important, este de ~19.500 lei pe luna.Daca ne uitam la cheltuielile de personal per individ format, in 2019 suma a fost de 155.570 lei per individ. O suma colosala.Evident, nicio companie privata nu si-ar permite asemenea costuri. Ar fi dat faliment demult, dar la stat exista intotdeauna un sac fara fund sau un activ de exploatat ca sa eviti falimentul, pe banii contribuabilului", a scris Claudiu Nasui pe pagina sa de Facebook.CITESTE SI: "Spovedania" deocheata a lui Cumpanasu in fata a jumatate de milion de elevi. Cum raspandeste "profu" discursul urii impotriva scolii, pe TikTok