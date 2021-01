VIDEO Imagini cutremuratoare cu un batran cazut pe holul unui spital care cere ajutor cadrelor medicale. "Doamnele infirmiere nu au miscat un deget"

In imagini se vede cum cadre medicale care asista la ce i se intampla batranului ii cer acestuia sa se ridice singur pe scaun si il ghideaza, fara a-l ajuta, desi, in mod evident, varstnicul, care spune ca a suferit un accident vascular, abia se poate misca.Batranul este incaltat cu slapi si are asupra sa un cos cu nuiele si sacosa, dar si un baston. Intrebat de catre cea care filmeaza de cat timp asteapta pe holul unitatii sanitare, batranul raspunde ca asteapta de trei ore si ca a cazut. El mai spune ca a suferit un accident vascular.Un cadru medical care apare ii cere batranului sa se aseze pe scaun, fara a-l ajuta, iar acesta raspunde: "Nu pot sa ma urc, am incercat si nu mai pot"."Nu mai plange, tataie, ca plangi degeaba! Hai sa te ajut sa te urci in carut!", ii spune femeia care filmeaza batranului. Intr-o alta filmare, se vede cum un angajat al spitalului tine un scaun si, fara a pune mana pe batran, il indruma cum sa faca sa se poata aseza pe scaun."Vazand ca nu il pot ridica singura, am mers sa anunt un medic. Am anuntat o Dna Dr respectabila, cu parul putin mov. Nu ii voi dezvalui identitatea, nu as vrea ca domnul Ivanus sa fie lezat in vreun fel", a scris femeia pe Facebook."Raspunsul doamnei:s-a intors si fara urma de umanitate a plecat.De ce Dna Doctor?! Asa ne invata juramantul lui Hipocrate???? Prima doamna mai calma ce-i drept, asistenta, incerca sa ajute, se uita la mine, eu la dansa.A plecat dupa infirmiere si dumneaei. Vin infirmierele!!! Si de aici ma voi aprinde putin. Foc nu iau, nu pentru ca ma tem de cineva Pur si simplu pentru ca adevaratii oameni nu isi pateaza caracterul.Doua agramate, incompetente lipsite de profesionalism.infirmiere nu au miscat un deget, pt a ridica un suflet de jos. Nu am filmat mai mult pentru ca nu credeam ce vad", a scris femeia care l-a filmat pe batran, in comentariul care insoteste imaginile.