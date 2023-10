Factură uriașă la curent, pentru un apartament unde nu locuiește nimeni: „Mi-au spus că este o corecție a ceasului vechi“

O femeie din Oradea acuză că are de plătit o sumă uriașă la curent pentru un apartament cu două camere în care nu locuiește nimeni. Factura emisă de Electrica este indică o ”corecție” în valoare de 1175 lei.

Monica Baba are un apartament cu două camere, situat pe Bulevardul Dacia. Timp de mai bine de una an, locuința a fost goală, iar contorul electric nu a înregistrat consum în această perioadă. Mai ales că proprietara a avut grijă să suspende, temporar, contractul.

La începutul acestei luni, femeia a primit prin email, o factură de „corecție“ în valoare de 1175 de lei, perioada de calculare fiind între 04.08.2020 și 14.10.2022.

Începând de anul trecut, apartamentul a fost închiriat, iar femeia care s-a mutat acolo a înștiințat proprietara că furnizorul de energie electrică schimbă contorul.

„M-a sunat doamna să mă întrebe dacă eu am cerut să fie ceasul schimbat pentru că o echipă de la Electrica îl schimbă. M-am mirat că pe mine nu m-a anunțat nimeni, având în vedere că acel contract este pe numele meu. După ce au montat ceasul cel nou, au venit lunar să îl verifice. După asta, primesc factura de recalculare, foarte interesant“, a declarat, pentru bihon.ro, proprietara apartamentului.

De asemenea, aceasta menționează că a depus o contestația sediul Electrica, prin care cere explicații cu privire la suma foarte mare pe care o are de plătit, dar nu a primit niciun răspuns.

Orădeanca este hotărâtă să nu se lase așa ușor și spune că nu are de gând să plătească factura până ce nu va fi lămurită de ce are această sumă de achitat.

„Până nu se vor rezolva problemele și nu mă vor lămuri cei de la Electrica de ce am suma asta de plată, nu am cum să plătesc. Am apelat și la un avocat care mi-a dat dreptate și care face demersuri pentru a afla un răspuns. Nu am primit nimic de la ei până acum. Verbal mi-au spus că este o corecție a ceasului vechi“.

Pe lângă avocat, orădeanca a făcut reclamație și la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Bihor care confirmă că în data de 17 octombrie 2023 a fost înregistrată o reclamație și care spune că aceasta este în curs de soluționare, termenul fiind de 30 de zile, plus prelungire de 15 de zile, în funcție de răspunsul primit de la București.

