România prezintă la Bienala de la Veneția proiectul artistului Șerban Savu, inspirat de opera unui poet american FOTO

Artistul Şerban Savu, autorul proiectului "What Work Is / Ce este munca", ce va reprezenta România la cea de a 60-a Expoziţie Internaţională de Artă - La Biennale di Venezia, a mărturisit miercuri, 20 martie, că, pornind de la titlul unui poem de Philip Levine, a încercat să vadă realitatea de dincolo de propagandă, prin prisma muncitorului, un personaj aflat "între două sisteme".

"'What Work Is / Ce este munca' este, de fapt, titlul unui poem al lui Philip Levine, un mare poet american, cu care am intrat în contact, citindu-i poeziile şi am rămas imediat fascinat de poezia lui. Aşadar, e o preocupare mai veche a mea această temă a muncii şi, să zicem, la mijlocul anilor 2000, mă interesa foarte mult să cercetez puţin arta de dinainte de '89, arta oficială. Şi mi s-a părut că e nevoie de un pic de aprofundare a acestei chestiuni şi am luat la rând temele vehiculate de arta realist socialistă a vremii, pe care le-am transpus în actualitate, în ziua de astăzi. Aşadar, m-am uitat un pic la lumea din jurul meu, prin perspectiva istoriei artelor, şi, inevitabil, tema muncitorului a fost cea mai pregnantă. Muncitorul era stâlpul societăţii, era pilonul în jurul căruia se construia societatea utopică", a spus Savu, la Biblioteca Naţională, la conferinţa de presă dedicată proiectului care va reprezenta România la Bienala de la Veneţia.

El a arătat că, uitându-se la lumea din jurul său, nu a mai văzut "acelaşi eroism şi acelaşi patos evocat de imaginile realist-socialiste".

"Desigur trecuseră nişte ani, dar nu foarte mulţi. M-a interesant să văd ce s-a întâmplat cu acest personaj, în situaţia lui de a fi între două lumi, între două sisteme şi Ciprian (Ciprian Mureşan, curatorul expoziţiei - n.r.) a identificat foarte bine acest filon de interes al meu din ultimii 20 de ani şi mi-a propus să aplicăm la concursul pentru Bienală cu această temă, pentru că, iată, este o temă de actualitate şi va fi o temă de actualitate şi în continuare, pentru că munca ne defineşte, dar, desigur, munca este pusă şi în raport cu timpul liber", a arătat artistul.

Şerban Savu a prezentat, în conferinţa de presă, expoziţia şi ideile care o structurează, în dialog cu Ciprian Mureşan, precum şi cu ceilalţi invitaţi.

Preşedintele Institutului Cultural Român, Liviu Jicman, a subliniat că România are privilegiul de a avea două spaţii, o parte principală a proiectului la Pavilionul Naţional din Giardini della Biennale şi o alta, care face trimitere la acest proiect, prezentat în spaţiul Galeriei reprezentanţei ICR de la Veneţia.

"Cred că este important, chiar dacă contextul bugetar este unul complicat, şi per total bugetul ICR nu a cunoscut o creştere anul acesta, considerăm că reprezentarea noastră la Veneţia este una importantă şi am decis suplimentarea bugetului pe care îl alocăm, începând cu acest an, cu 25%, buget pe care ICR îl acordă proiectului câştigător, pe lângă faptul că punem la dispoziţie spaţiul din galeria reprezentanţei noastre la Veneţia, aşa cum spuneam mai devreme", a spus Jicman.

Preşedintele ICR a evidenţiat că proiectul României la Bienală reprezintă foarte bine şi ţara, dar şi strategia ICR de diplomaţie culturală pentru perioada 2022 - 2026 implementată de Institut.

"Este un spaţiu de diplomaţie culturală, aş spune că este cel mai important eveniment de diplomaţie culturală din lume, cel cu tradiţia cea mai mare, la care, este firesc, ICR va fi în continuare un partener implicat şi vom susţine cum putem mai bine prezenţa românească", a precizat Jicman.

La eveniment au fost prezenţi Ioana Ciocan, comisarul participării României la ediţia din acest an a Bienalei de Artă de la Veneţia, secretarul de stat în Ministerul Culturii Diana Baciuna şi secretarul de stat pentru relaţia cu Institutul Cultural Român şi politici culturale din MAE Andrei Novac, care şi-au exprimat susţinerea instituţiilor pe care le reprezintă pentru artiştii români prezenţi la "unul dintre cele mai emblematice evenimente la nivel internaţional în domeniul artei". Aceştia au remarcat cu satisfacţie colaborarea cu artiştii din Republica Moldova, un gest firesc de diplomaţie culturală între două spaţii cu preocupări comune.

România la Bienala din Veneția 2024

România va fi prezentă la Bienală, în perioada 20 aprilie - 24 noiembrie, cu proiectul câştigător "What Work Is / Ce este munca" de Şerban Savu.

Organizată de Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român, expoziţia se va desfăşura la Pavilionul Naţional din Giardini della Biennale şi la Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.

Proiectul artistului Şerban Savu "Ce este munca", avându-l drept curator pe Ciprian Mureşan (artist care a reprezentat la rândul său România la Bienala de la Veneţia), este o reflecţie amplă a iconografiei complexe a muncii şi timpului liber, inspirată de realismul istoric, de ideologia sa şi de arta de propagandă din Blocul de Est, precizează organizatorii.

Răspunzând temei generale a celei de a 60-a Expoziţii Internaţionale de Artă - La Biennale di Venezia "Străini pretutindeni", senzaţia dezorientării într-un purgatoriu politic şi economic, întâlnită adesea în multe dintre picturile lui Şerban Savu, este, conform sursei citate, "o reflecţie a dislocării şi a dorului de casă, asociate cu munca în străinătate - ruptura dintre muncă şi simţul apartenenţei".

În cadrul Pavilionului României, picturile lui Savu, dispuse "într-un poliptic amplu, sunt interpretate de protagonişti dezorientaţi şi figuranţi stângaci, suspendaţi între muncă şi recreere, ansamblul fiind completat de o bancă-instalaţie ce înglobează postamentele a patru machete arhitecturale decorate cu mozaicuri".

Invitat să răspundă proiectului lui Şerban Savu, studioul de design grafic din Bruxelles Atelier Brenda (Sophie Keij şi Nana Esi) propune o intervenţie site-specific pe faţada şi în holul Pavilionului României, mesajul lor grafic reprezentând "un studiu al propagandei nonideologice, funcţionând ca o reclamă pentru un nou tip de fabrică socială".

Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia va fi astfel transformată într-un atelier de mozaic, unde vor activa studenţi ai universităţilor de arte din Iaşi şi Chişinău, devenind un spaţiu de producţie ce duce mai departe tradiţia manufacturieră locală a micilor ateliere veneţiene.

"Vor fi echipe de câte doi artişti mozaicari din Universitatea de Artă din Iaşi şi Universitatea de Artă din Chişinău, care pe parcursul a şapte luni (...) vor crea un mozaic de mari dimensiuni cu o scenă de relaxare, de picnic, pe care intenţionăm să o donăm oraşului Chişinău", a precizat Şerban Savu.

Portofoliu Șerban Savu

Artist care trăieşte şi lucrează în Cluj-Napoca, Şerban Savu este interesat de multiplele sensuri ale realităţii vizibile, care pictează imaginea lumii din jurul său, văzută prin filtrul istoriei artei. Lucrările sale au fost expuse la Centre Pompidou - Paris; Fondazione Nicola Del Roscio - Roma; Galeria Rudolfinum - Praga; Museo Pietro Canonica a Villa Borghese - Roma; Muzeul Naţional de Artă Contemporană Bucureşti; Le Lait Centre D'art Contemporain - Albi; PLATEAU, Samsung Museum of Art - Seul; Arken Museum of Modern Art Ishoj; Mucsarnok Kunsthalle Budapesta.

