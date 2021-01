Fostul presedinte al FIFA, Joseph Blatter, in stare grava. El a fost spitalizat

Potrivit sursei citate, Blatter, in varsta de 84 de ani, este in stare destul de grava, dar viata lui nu este in pericol."Tatal meu este la spital. Este tot mai bine in fiecare zi. Dar are nevoie de timp si liniste", a declarat fiica lui Blatter, Corinne Blatter Andenmatten.Motivele spitalizarii si data la care a fost internat nu se cunosc. "In numele familiei mele, cer respect pentru viata noastra privata", a mai spus fiica fostului presedinte al FIFA, care a demisionat din functie in 2015.CITESTE SI: