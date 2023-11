Gotham Awards 2023: ”Past Lives” a câştigat premiul pentru cel mai bun film

Filmul "Past Lives", regizat de Celine Song, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj la cea de-a 33-a ediţie a galei Gotham Awards, care a avut loc luni seară la New York, informează revista americană Variety.

"Mulţumesc juriului Gotham pentru acest premiu. Este o onoare atât de importantă. Are o însemnătate foarte mare pentru mine să primesc acest premiu pentru lungmetrajul meu de debut, ce are o acţiune plasată în New York, oraşul în care locuiesc şi pe care îl iubesc profund", a declarat scenarista şi regizoarea Celine Song, în discursul ei de acceptare a trofeului.

Celine Song le-a mulţumit, de asemenea, producătorilor de la compania A24, actorilor din distribuţie şi echipei sale tehnice. Ea a fost însoţită pe scenă de cei doi protagonişti ai filmului "Past Lives", Greta Lee şi John Magaro.

Filmul "Past Lives", care a avut premiera mondială la Festivalul Sundance din acest an, prezintă relaţia dintre doi prieteni din copilărie care se despart atunci când familia unuia dintre ei părăseşte Coreea de Sud, dar care au ocazia să se reîntâlnească după 24 de ani şi să discute despre felul în care au evoluat vieţile lor.

Premiile de interpretare le-au revenit în acest an actorilor Charles Melton - pentru rolul secundar din filmul "May December", regizat de Todd Haynes - şi Lily Gladstone - pentru rolul principal interpretat în filmul "The Unknown Country".

"Anatomy of a Fall", regizat de Justine Triet, s-a impus la categoriile "cel mai bun lungmetraj internaţional" şi "cel mai bun scenariu". "Four Daughters" a triumfat la categoria "cel mai bun lungmetraj documentar", în timp ce A.V. Rockwell ("A Thousand and One") a fost desemnat cel mai bun regizor debutant.

Au fost atribuite premii şi în categorii dedicate producţiilor de televiziune. Astfel, "A Small Light" a câştigat premiul Gotham pentru cel mai bun serial TV - format lung (peste 40 de minute), în timp ce "Beef" a triumfat la categoria "cel mai bun serial TV - format scurt" (sub 40 de minute). Ali Wong a fost premiată la categoria "cea mai bună interpretare într-un serial nou" datorită rolului jucat în serialul "Beef".

Filmul "All of Us Strangers", regizat de Andrew Haigh şi care prezintă o poveste de dragoste gay, primise cele mai multe nominalizări - patru - înaintea galei, fiind urmat în acest clasament de producţiile cinematografice "Past Lives" şi "A Thousand and One", cu trei nominalizări fiecare.

Deşi premiile Gotham sunt cunoscute de multă vreme pentru faptul că recompensează filmele independente, organizatorii galei au eliminat în 2023 restricţia care priveşte nominalizarea doar a acelor producţii ce sunt realizate cu bugete mai mici de 35 de milioane de dolari. Majoritatea peliculelor nominalizate sunt în continuare filme independente sau filme de autor, însă anumite superproducţii, precum "Barbie", au reuşit să participe la competiţia din acest an. Organizatorii au modificat şi categoriile de interpretare, care, începând din 2021 nu mai sunt separate în funcţie de genul artiştilor nominalizaţi.

Gotham Awards reprezintă o etapă importantă în sezonul premiilor cinematografice, în special pentru filmele independente, care încearcă să impresioneze apoi şi la gala premiilor Oscar.