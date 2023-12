Motivul pentru care selecționerul naționalei de handbal s-a bucurat excesiv deși România a fost eliminată de la Mondiale și a ratat și Olimpiada de la Paris

Florentin Pera a fost extrem de fericit după încheierea ultimei partide a României de la Campionatul Mondial, 27-26 în fața Poloniei.

El și-a felicitat toate jucătoarele și s-a bucurat de parcă am fi obținut ceva. Naționala de handbal a ratat obiectivul de la Mondiale, calificarea în sferturile de finală și prinderea unui loc la turneele preolimpice.

Constantin Din, președintele Federației Române de Handbal, a ținut să îl apere pe Florentin Pera pentru reacția de la finalul meciului cu Polonia și a explicat de ce a avut selecționerul o bucurie așa de mare.

„Hai să încercăm să nu privim așa de rău această reacție a lui Pera. Doar cine nu îl cunoaște pe el poate să creadă alte lucruri despre Florentin. Acest om trăiește handbalul la cote înalte de intensitate. A pierdut cumva meciul? Nu! A câștigat un meci, iar el avea neapărat nevoie de o victorie ca să aibă un punct bun de plecare pentru o reconstrucție a echipei naționale.

Florentin Pera este un profesionist sută la sută și știe că după această victorie noi vom pune din nou cărămidă peste cărămidă pentru reconstrucția unei echipe puternice. A fost o descătușare a lui. Nu priviți din alt punct de vedere bucuria lui Pera după această victorie și acest ultim meci”, a spus Constantin Din, președintele FRH, pentru ProSport.

Florentin Pera a apreciat efortul jucătoarelor noastre la acest Campionat Mondial și a declarat după meciul cu Polonia:

"Sunt foarte mulţumit şi mândru de jucătoarele mele. A fost un meci dificil, Polonia este o echipă puternică şi un lot cu jucătoare bune. Însă noi am avut o evoluţie bună azi şi sunt fericit că am luptat până la capăt. Eu dau 100% la fiecare meci şi aştept acelaşi lucru şi de la jucătoare. Iar ele au arătat că au caracter astăzi, au jucat cu dorinţă, au jucat ca o adevărată echipă. E important că am arătat o energie bună pe teren.

În opinia mea, Eliza Buceschi a fost cea mai bună jucătoare a României la acest Campionat Mondial. A jucat foarte, foarte bine şi mereu pentru echipă. A fost liderul nostru. Acelaşi lucru îl pot spune şi despre Crina Pintea, care a avut de asemenea evoluţii foarte bune. Azi amândouă au luptat până la sfârşit şi le apreciez pentru acest lucru".

