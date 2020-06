Citu, despre dublarea alocatiilor: As vrea sa ma ia cineva la rost de ce nu crestem cu 40% investitiile sau sa le dublam, triplam

Ziare.

Declaratia vine in contextul in care Parlamentul a respins, miercuri, proiectul de ordonanta de urgenta al Guvernului prin care dublarea alocatiilor pentru elevi era amanata Intrebat care sunt sursele de finantare pentru plata alocatiilor marite, ministrul a raspuns:"Aici vedem ce decizie va lua Guvernul, dar eu nu inteleg aceasta incapatanare cu un proiect care nu are sursele de finantare. Este neconstitutional. E ciudat ca parlamentarii Romaniei nu stiu nici macar Constitutia, cei care au votat acest proiect. Ei stiu foarte bine ca nu poti sa iei o decizie.Daca se dorea acest lucru se putea face pentru anul viitor, cand avem un nou exercitiu bugetar si puteam sa discutam atunci. Dar sa vii in mijlocul anului cand nici nu ai sursa de finantare, nu spui de unde e, doar sa arunci aceasta povara asupra Guvernului care deja se lupta cu criza de sanatate, criza economica, arata clar ca in Parlamentul Romaniei sunt oameni iresponsabili.Si eu am spus: ceea ce fac acolo este terorism economic. Vor sa submineze prin orice mijloace stabilitatea economica pentru a atinge scopuri politice si veti vedea ca aceasta este definitia terorismului".Referitor la scenariile cu privire la cresterea punctului de pensie, ministrul a spus ca scenariile le va prezenta mai intai premierului Ludovic Orban, abia apoi publicului."Dar ce vreau sa spun aici este un lucru foarte important: noi discutam si scoatem din context si alocatiile si marirea pensiilor, desi Romania astazi trece prin cea mai dificila perioada economica din ultima suta de ani. (...)In acelasi timp, trebuie sa vorbim si de investitii. Am continuat investitiile chiar si in aceasta perioada dificila din Romania. Nu s-a oprit niciun santier, infrastructura continua, si cred ca ceea ce trebuie sa intelegem cu totii este ca am schimbat paradigma in care traim astazi. (...)Mi se pare ciudat de ce nu vorbim sa crestem cu 40% investitiile. As vrea sa ma ia cineva la rost de ce nu crestem cu 40% investitiile sau cu 50%, sau sa le dublam, triplam. De ce nu vrea nimeni sa discute despre acest lucru? Acolo as vrea sa ducem discutia si vedeti ca noi am pus in buget aproape 50 de miliarde de lei pentru investitii si vrem sa crestem aceasta suma pentru anul acesta", a mai afirmat, intre altele, ministrul.