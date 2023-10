Vedere înceţoşată, vărsături şi leşin. Cursa de duminică a Marelui Premiu de Formula 1 din Qatar i-a împins pe piloţi la limită şi mulţi nu s-au sfiit să critice condiţiile în care au fost nevoiţi să concureze, informează Record.

În ciuda faptului că a fost o cursă de noapte, temperatura din Losail a fost de 40 de grade, cu o umiditate de 60/70 la sută. În interiorul maşinilor, piloţii se simţeau în flăcări, iar efectele deshidratării nu au întârziat să apară. Apa pe care o transportă în monoposturile lor pentru a bea nu este niciodată multă, dar ieri era clocotită.

Au fost 57 de ture de "iad", iar la final mulţi piloţi au trebuit să fie duşi la centrul medical, unde li s-au administrat perfuzii şi oxigen.

Logan Sargeant a fost unul dintre primii care s-a plâns. Americanul, debutant la Williams, a rezistat 40 de tururi, dar apoi a anunţat echipa că nu se simte bine. "Este decizia ta, nu este nicio ruşine să te opreşti dacă nu te simţi bine", i s-a spus. Şi s-a oprit. A reuşit să ducă maşina la boxe, unde a trebuit să îl ajute. Era extrem de deshidratat şi a fost dus la centrul medical.

Esteban Ocon a terminat pe locul 7, dar cu multă suferinţă: "Am câştigat şase puncte, cele mai grele puncte de până acum. Aerul din cockpit era oribil, e ca şi cum ţi-ar fi luat foc casca. Sincer, m-am simţit ca în iad din turul 15 sau 16. Am vomitat în maşină. Apoi am reuşit să mă concentrez pe ceea ce aveam de făcut, capul este cel mai important lucru în acest sport. Dar să ne întoarcem aici în decembrie, vă rog, niciodată în octombrie. A fost foarte greu", a recunoscut Ocon.

Fernando Alonso (Aston Martin), unul dintre cei mai experimentaţi piloţi din Campionatul Mondial de Formula 1, nu a mai văzut aşa ceva: "A fost cea mai grea cursă pe care am făcut-o în ultimele două decenii. Din cauza condiţiilor, umiditatea a fost mai mare decât în ultimele zile şi nu a fost vânt. În cazul nostru, atât eu, cât şi Lance [Stroll] am suferit din cauza temperaturilor ridicate din partea dreaptă a scaunului, deoarece exista o ţeavă care se supraîncălzea, arzându-mi spatele şi braţul drept. Am cerut chiar la radio să mi se dea apă la boxe, ceea ce nu este permis. A trebuit să suportăm condiţiile extreme".

Charles Leclerc, pe de altă parte, nu vrea ca acest lucru să se mai întâmple. "Dacă ne vor pune în aceeaşi situaţie şi în alt an, va trebui să discutăm între piloţi", a declarat pilotul de la Ferrari.

Lando Norris este de acord. "Am atins limita, este trist că trebuie să fie aşa. Nu este bine, unii piloţi au ajuns la centrul medical, leşinaţi. Nu este vorba că trebuie să se antreneze mai mult, maşina este extrem de fierbinte şi este o cursă foarte fizică. Este frustrant, poate că nu arată aşa la televizor. Este prea periculos", a declarat pilotul echipei McLaren.

Lance Stroll a fost dus la o ambulanţă când a ieşit din monopost. "Cu 20 de tururi înainte de final, starea mea a început să se deterioreze, am simţit că leşin în maşină", a explicat pilotul canadian al Aston Martin, care a fost penalizat pentru că a încălcat limitele pistei. "Nu poţi vedea unde mergi când leşini. Îmi pierdusem complet cunoştinţa".

Unii piloţi şi-au deschis vizierele sau au dat drumul la volan pentru a-şi răcori mâinile. George Russell (Mercedes) a fost unul dintre ei. "Îţi deschizi viziera şi ai senzaţia că ai un uscător de păr fierbinte pe faţă".

Cursa a fost câştigată de Max Verstappen, care cu o zi înainte îşi asigurase deja al treilea titlu mondial în cursa de sprint. Oscar Piastri şi Lando Norris au completat podiumul.

În 2024, Grand Prix-ului Qatarului va avea loc la 1 decembrie.

LOS PILOTOS TERMINAN EN UN ESTADO DEPLORABLE TRAS EL GP DE QATAR 🚨 Los registros arrojaron casi los 50° en los asientos de los pilotos durante 2 horas. La Fórmula 1 es un deporte y los pilotos están catalogados cómo deportistas de alto rendimiento. pic.twitter.com/TtS6wpJKj5 — Wey, me mama la F1 (@weymemamalaf1) October 8, 2023

