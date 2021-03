Fosta echipa a lui Sumudica, victorie in inferioritate numerica. Maxim si Tosca au fost titulari

Oaspetii au condus cu 1-0, dupa golul reusit de Sandro Lima, in minutul 18. Fosta echipa a lui Marius Sumudica a ramas in zece jucatori , in minutul 58, dupa eliminarea lui Kevin Mirallas, apoi a intors scorul in inferioritate numerica, prin Ozer '60 si Jefferson '80.La Gaziantep, fundasul Alin Tosca si mijlocasul Alexandru Maxim au fost titulari. Primul a jucat tot meciul, iar al doilea a fost schimbat in minutul 84, cu Roderick.Dupa acest succes, Gaziantep a urcat pe locul 7 pe locul 6, cu 43 de puncte. Genclerbirligi ramane pe locul 20, penultimul, cu 21 de puncte.Lider este Galatasaray , cu 57 de puncte, echipa urmata de Besiktas si Fenerbahce, cu cate 54 de puncte.CITESTE SI: