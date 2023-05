Manchester City și Inter Milano, aproape de finala Ligii Campionilor 2023

Marți și miercuri se dispută partidele retur din semifinalele Ligi Campionilor 2023, astfel că vom avea parte de dueluri de top, ambele programate de la ora 22:00. După victoria impresionantă cu 2-0 din meciul tur, Inter Milano are un avantaj considerabil, dar AC Milan este renumită pentru spiritul său de luptă și nu se va preda ușor.

Misiune imposibilă pentru AC Milan

Agențiile de pariuri online acordă Interului statutul de favorită clară la calificare, cu o cotă de 1.04, în timp ce AC Milan are o cotă de 13.00. În privința opțiunilor de pariere 1X2, Inter Milano are o cotă de 2.16 pentru o victorie, egalul are cota 3.35, iar AC Milan are cota 3.80.

Forma excelentă a echipei Inter Milano este binecunoscută, având în vedere că a învins AC Milan de trei ori în acest an. Avantajul obținut în meciul tur și moralul înalt fac ca opțiunea 1X și ambele echipe vor înscrie să fie o selecție interesantă de pariere, oferită de Unibet, cu o cotă de 2.30.

Reușește Real o nouă minune?

În cea de-a doua semifinală a Ligii Campionilor se duelează Manchester City și Real Madrid. Prima manșă s-a încheiat cu un rezultat de egalitate, 1-1, ceea ce menține emoția și suspansul înaintea meciului retur. Potrivit cotelor Unibet, Manchester City este considerată favorită la calificare, având o cotă de 1.30, în timp ce Real Madrid are o cotă de 3.60. Pentru opțiunea 1X2, Manchester City are o cotă de 1.63 pentru o victorie, egalul are cota 4.60, iar Real Madrid are cota 5.20.

Ads

Sub comanda antrenorului Pep Guardiola, este de așteptat ca Manchester City să atace încă de la primul fluier, având ca obiectiv asigurarea locului în finala trofeului mult visat. Echipa este obișnuită să controleze meciurile de acasă în ultima perioadă, iar pariorii pot plasa un pariu cu cota 2.08 dacă sunt de părere că acest lucru se va întâmpla și în partida cu Real Madrid.

În meciul cu Real Madrid, toate privirile vor fi îndreptate către Erling Haaland, golgheterul competiției. Chiar dacă nu și-a arătat întreaga putere în prima manșă, Haaland rămâne un jucător periculos pentru defensiva lui Real Madrid. Cu 12 goluri înscrise în Liga Campionilor, el reprezintă principala amenințare pentru echipa spaniolă. Bookmakerii oferă o cotă de 3.05 pentru ca Haaland să deschidă scorul în confruntarea cu Real Madrid, iar această opțiune merită luată în calcul de către pariori.

Ads

Joi se joacă partidele retur din semifinalele Europa League și Conference League

AS Roma a obținut o victorie cu 1-0 în prima manșă împotriva lui Bayer Leverkusen și este favorită la calificarea în finală, cu o cotă de 1.50, în timp ce Leverkusen are o cotă de 2.50. Pentru opțiunea 1X2, Leverkusen are o cotă de 2.04 pentru o victorie, Roma are cota 3.95, iar egalul are cota 3.55.

În cealaltă semifinală Europa League, Sevilla și Juventus se vor întâlni după un rezultat de egalitate, 1-1, în prima manșă. Sevilla este considerată ușor favorită la calificare, având o cotă de 1.77, în timp ce Juventus are o cotă de 2.00. Pentru opțiunea 1X2, Sevilla are cota 2.55 pentru o victorie, egalul are cota 3.55, iar Juventus are cota 3.00.

Ads

În ceea ce privește Conference League, West Ham are un avantaj în fața lui AZ Alkmaar după victoria cu 2-1 din prima manșă. West Ham are o cotă de 1.25 pentru calificarea în finală, în timp ce Alkmaar are o cotă de 3.75. Pentru opțiunea 1X2, West Ham are cota 2.60 pentru o victorie, egalul are cota 3.25, iar victoria olandezilor are cota 2.65.

În cealaltă semifinală a Conference League, FC Basel a învins Fiorentina cu 2-1 în prima manșă și are o cotă de 1.62 pentru calificarea în finală, în timp ce Fiorentina are o cotă de 2.20. Pentru opțiunea 1X2, victoria Fiorentinei are cota 1.80, egalul are cota 3.85, iar un nou succes al elvețienilor are cota 4.00.

Cotele prezentate sunt preluate din oferta agenției de pariuri online Unibet și pot suferi modificări în orice moment.