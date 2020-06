Cristiano Ronaldo, primul gol marcat dupa patru meciuri la Juventus

Ziare.

com

Cristiano Ronaldo din penalty si Dybala au inscris golurile torinezilor care sunt in continuare pe primul loc in Serie A. Juventus se distanteaza la patru puncte de locul 2 ocupat de Lazio, care joaca miercuri cu Atalanta. Fiorentina a facut egal acasa, 1-1, cu Brescia, iar Milan a invins la Lecce cu 4-1, in alte doua meciuri din Italia.