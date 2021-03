Diego Maradona junior a primit cetatenie argentiniana. Declaratii emotionante ale fiului fostului mare fotbalist

"Am trait intr-o perioada in care era complicat sa intalnim oameni care transmit bucurie. El a fost ultimul. Tatal meu a fost singurul fotbalist care a jucat un meci cum a fost Argentina - Anglia, intr-o revansa politica, si a fost un lucru minunat in acele vremuri complicate pentru noi toti", a spus Maradona junior despre legendara victorie cu 2-1, prin golurile lui Maradona, la Cupa Mondiala din 1986, dupa razboiul din Malvine.Maradona junior, nascut la Napoli in 1986, s-a aratat mandru sa primeasca pasaportul argentinian. "Este o onoare pentru mine, este implinirea unui vis, este o zi speciala pe care nu o voi uita niciodata. Este acea zi in care este dificil sa-ti gasesti cuvintele si simt o emotie puternica", a spus acesta."Avand acest pasaport in casa mea este o onoare si semnifica multe lucruri: identificarea mea cu poporul meu, care nu ma va mai numi 'tano' (apelativul pentru emigrantii italieni in Argentina)", a adaugat Maradona junior, care a primit actul de la consulul argentinian la Roma, Ana Tito.Fiul lui Maradona cu Cristiana Sinagra, din perioada in care acesta juca la Napoli, Maradona junior lucreaza la un post de radio din oras in cadrul unui program despre fotbal si despre echipa Napoli, al carei suporter este. El urmeaza, de asemenea, cursurile de antrenor, o profesie pe care doreste sa o practice, pentru ca "iubeste fotbalul". iego Armando Maradona a decedat in urma unui stop cardiac pe 25 noiembrie 2020 , la varsta de 60 de ani la resedinta sa din Tigre (Buenos Aires).Citeste si: