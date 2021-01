Problemele nu se mai opresc in Stefan cel Mare. "Exista cineva care doreste ca Dinamo sa dispara. Intr-o tara civilizata, in secunda doi mascatii erau la usa"

"Au trecut peste trei ani de cand firma Lotus (n.r. - proprietara FC Dinamo), care s-a infiintat astazi cu 200 de lei capital social, maine i-a platit lui Nicolae Badea in numele si pentru Ionut Negoita doua milioane de euro.Intr-o tara civilizata, in secunda doi mascatii erau la usa lui Draghia, care era administratorul unic al firmei Lotus.Ati auzit ceva pana acum? (n.r. - Ionut Negoita) a instrainat active ale societatii Dinamo, el cu administratorul, inainte de intrarea in insoventa. A vandut una, alta inainte de insolventa. E brancruta frauduloasa si asa mai departe. (n.r. - intrebat cat mai rezista Dinamo) Dupa parerea mea? Nu vreau sa-mi pun lumea in cap!Dar ceea ce va pot spune, dar sa nu-mi cereti dovezi ca chiar nu pot sa le dau, nu ca nu vreau, exista cineva care vrea neaparat ca Dinamo sa dispara din interese clare ale persoanei respective si este foarte sus, pe o scara de la 1 la 10 la scara 8-9.Si cred ca nu e singurul. A fost, asa, trecator prin fotbal. (n.r. - Vrea sa dispara Dinamo) ca sa-i dispara si o sarcina pe care o are in carca daca se intampla ceva cu un verdict in justitie, in urmatoarea perioada. (n.r. - intrebat daca se refera la Negoita) Nu ma refer la nimeni, Doamne fereste.Nu am nevoie de procese, nu ma refer la nimeni. Nu o sa fie bine deloc. Noi muncim toata ziua, facem, incercam, unde mai exista un licar de speranta, suntem o mana de oameni care punem umarul dupa posibilitatile noastre.Sa dea Dumnezeu sa iasa bine, dar sansele sunt putine! Este putin probabil (n.r. - ca Dinamo sa scape de faliment), pentru ca nu exista cai si mijloace pentru asa ceva", a declarat Bacria, la DigiSport.El afirma ca Dinamo are datorii de doua milioane de euro, care trebuie achitate pana la 31 martie pentru a primi licenta pentru Liga I. Totodata, Bacria spune ca gruparea "alb-rosie" este aproape imposibil de preluat de catre un vreun investitor, fara acordul lui Negoita."La Dinamo, daca vrei sa vezi partea goala a paharului te duci in Groapa Marianelor. Partea plina este mica decat cea goala. Are multe gauri de astupat si nu sunt... Este atat de complicata situatia, atat de mari sumele de bani ce trebuie achitate... La 31 martie, este termenul limita pentru achitarea datoriilor angajate pana la 31 decembrie in vederea obtinerii licentei pentru sezonul viitor al Ligii I.Stiti vreo suma care trebuie pregatita, asa? Aproape doua milioane de euro, pana-n doua milioane de euro. Nu mai vorbesc de cheltuilelile curente. Norocul nostru a fost ca ne-a ajutat tragerea la sorti la Liga I, la meciuri si avem deplasari la meciuri pe aproape, fara cazari, transport si altele.Noi nu avem bani sa trecem strada si ne gandim sa platim la ANAF 700.000, sa nu pierdem jumatatea din Saftica pe care o mai avem, pentru ca ailalta s-a dus. Domnul Negoita daca vrea sa te dea afara de la Rin, ramai pe strada, daca isi ia autocarul, mergi cu atocarele celelalte, ca mai sunt cateva autocare, dar nu sunt nici de liga a doua. Situatia e groaznica si ceea ce este cel mai rau este situatia juridica.Hai sa zicem ca vine un om providential, da un milion. In prima zi in care l-a dat trebuie platit - atatea gauri sunt ca nici nu stii pe ce sa dai mai repede din milionul ala. A doua zi, acelasi lucru. Nu este rau, ca a venit un milion. Cum sa vina banii? Milionul ala, sa fie primit, pe ordinul ala de plata trebuie sa scrie obiectul platii. Donatie nu se poate, pentru ca e societate comerciala, nu e fundatie sau asociatie.Ce sa scrie acolo? Imprumut? Trebuie sa aiba in spate un contract de imprumut. Care-i garantia pentru imprumutul ala, ca nimeni nu e nebun, indifernt cati bani are? Dai la un orfelinat, dar la un azil de batrani, nu poti sa arunci la Dinamo un milion fara sa ai o garantie. Cortacero nu vrea sa vanda actiunile.Sa zicem ca se razgandeste, e convins cine stie cum, prin cai si mijloace la vedere sau nu, si vrea sa vanda, in parte sau tot. Nu poate! Ca actiunile, cand s-a infiintat Lotusul de catre George Draghia acum trei ani ca sa-l protejeze de vanzare actiunilor la licitatie de catre domnul Badea, erau sechestrate. (n.r. - Actiunile, Lotus) nu le-a platit detinatorului lor. Pe vremea aceea, Negoita, persoana fizica, avea 93 la suta.Si a ramas Lotusul cu o datorie de 38 de milioane de lei, cam atat faceau cele 93 la suta din actiuni, pentru ca totalul capitalului social este 41 de milioane, din care noi, Asociatia Clubul Sportiv FC Dinamo Bucuresti avem sapte la suta. (n.r. - suma de 38 de milioane de lei) trebuia platita de Lotus. Cand a devenit actionar majoritar, inseamna ca Negoita i-a vandut actiunile, participatia lui la Dinamo.Lotusul nu le-a platit si s-a inregistrat cu o datorie catre Negoita de 38 de milioane de lei, care este in bilant, la Registrul Comertului, nu e ascunsa. (n.r. - Cortacero preluand actiunile) a preluat si datoria. El poate scapa de aceasta datorie prin intelegere cu Negoita.Negoita poate sa-i ceara pana la 38 de milioane, dar poate sa-i ceara si un leu, si cinci lei. Pana atunci, el, Cortacero, patronul lui Lotus, are prerogrativele toate pe care le da calitatea de administrator unic, pentru ca el are suta la suta din Lotus, mai putin posibilitatea de a le vinde in parte sau integral. Deci el nu poate sa vanda la nimeni", a explicat Bacria.CITESTE SI:FC Dinamo a anuntat, la 13 august 2020, ca are un nou actionar majoritar, si anume compania Benel International SA, reprezentata de Pablo Cortacero.La 30 septembrie 2020, Cortacero a prezentat noua conducere a clubului formata in majoritate din spanioli. Pana in prezent, conducerea spaniola nu a investit nimic in clubul din Soseaua Stefan cel Mare, echipa fiind tinuta in viata cu banii stransi de suporteri , prin Programul DDB.Chiar daca Pablo Cortacero a promis ca pana pe 20 ianuarie va baga 5 milioane de euro in conturile clubului dinamovist, banii nu au ajuns in Stefan cel Mare