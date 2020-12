FCSB i-a convins pe specialisti: E principala favorita la castigarea titlului

Gruparea antrenata de Toni Petrea ocupa prima pozitie in Liga 1, cu 27 de puncte, doua peste Universitatea Craiova si sase peste CFR Cluj.In plus, FCSB are si o serie de sase victorii la rand, cu care nu s-a mai intalnit de cativa ani buni.In aceste conditii, specialistii agentiilor de pariuri o vad pe FCSB favorita la castigarea campionatului. Potrivit cotelor publicate de 888sport pariuri , cota celor de la FCSB a scazut si astazi este de 2.25. In schimb, cota celor de la Universitatea Craiova a crescut si a ajuns la 3.00, in timp ce CFR Cluj are cota 4.00 sa ia titlul pentru al patrulea an la rand.Viitorul Constanta are cota 101.0 la castigarea titlului, Spesi OSK are cota 121.0, FC Botosani 151.0, iar Academica Clinceni si Astra Giurgiu au 201.0.Argumentele FCSB in lupta pentru titluFCSB pare ca are in acest sezon linistea necesara pentru a reusi sa castige titlul dupa cativa ani de seceta. Jucatorii din linia ofensiva, in mod special Dennis Man si Florin Tanase, sunt golgheterii Ligii 1, fiecare avand cate 9 reusite. Cei doi sunt accidentati, dar cei de la FCSB incearca sa-i recupereze cat mai rapid pentru ca echipa are nevoie de ei.De asemenea, in perioada urmatoare este asteptat sa revina si Florinel Coman. Acesta s-a accidentat in urma cu doua luni in meciul cu Backa Topola , intr-un moment in care evolutiile sale erau la cel mai inalt nivel. Coman este capabil sa creeze mereu pericol la portile adverse si a facut un meci bun inclusiv in nationala Romaniei, in duelul cu Austria, castigat de tricolori in deplasare.Pe langa cei trei jucatori, inclusiv Olimpiu Morutan a facut un progres considerabil in acest sezon, in care a reusit trei goluri si a oferit numeroase pase decisive. In plus, in cazul sau progresul este considerabil si din punct de vedere fizic. Morutan este mult mai tare pe picioare si rezista in duelurile fizice, aspect la care era deficitar in trecut.Darius Olaru incepe si el sa isi revina si a facut un meci foarte bun contra celor de la Gaz Metan Medias. FCSB este asadar cea mai ofensiva echipa din Liga 1, cu 31 de goluri marcate in 11 meciuri. Ca o comparatie, Universitatea Craiova a marcat doar 14 goluri, iar CFR Cluj sta si mai prost, cu 12 reusite.FCSB are in acest moment cel mai valoros lot din Liga 1, potrivit evaluarilor facute de Transfermarkt . Lotul ros-albastrilor este evaluat la 28.1 milioane de euro.Cei de la FCSB le depasesc astfel pe CFR Cluj, care are un lot evaluat la 23.8 milioane de euro, si Universitatea Craiova, cu o cota de piata de 22.3 milioane de euro.Viitorul Constanta este destul de departe, cu un lot evaluat la 15.4 milioane de euro, urmata de Astra Giurgiu - 14.8 milioane de euro si Dinamo - 13.4 milioane de euro.Florinel Coman este cel mai valoros jucator din Liga 1, fiind cotat la 5.5 milioane de euro. El este urmat de Dennis Man - 5 milioane de euro si Alexandru Cicaldau - 5 milioane de euro.Dincolo de aspectele pozitive, un semn de intrebare e legat si de subtirimea lotului. Florin Tanase si Dennis Man s-au accidentat la Medias, iar potrivit informatiilor din presa cei de la FCSB incearca un tratament in Serbia pentru a-i avea inapoi cat mai curand pe teren. Ramane totusi de vazut felul in care FCSB se va descurca fara cei doi in meciurile urmatoare.De asemenea, probleme sunt si la nivelul fundasilor centrali. Andrei Miron si Iulian Cristea sunt singurii fundasi centrali de meserie pe care FCSB ii are la dispozitie in momentul de fata. Cei doi s-au descurcat bine in acest sezon, iar Iulian Cristea a ajuns inclusiv in echipa nationala a Romaniei. Totusi, cand ei au absentat acest lucru s-a observat. FCSB mizeaza pe revenirile lui Lucian Filip si Dragos Nedelcu, dar acestia sunt la baza mijlocasi centrali. FCSB a incasat 12 goluri in acest sezon, in timp ce Universitatea Craiova 5, iar CFR Cluj doar 6.De asemenea, o problema poate fi si absenta unui atacant veritabil de top. FCSB ii are in lot pe Sergiu Bus si Alexandru Buziuc, insa acestia nu au convins in acest sezon. Bus a marcat de 2 ori, iar Buziuc niciodata. Cel mai probabil, cand lotul va fi complet, Florin Tanase va fi urcat din nou pe pozitia de atacant, pe care a marturisit ca nu se simte bine.