FOTO Maria, fiica lui Anghel Iordanescu, a dat lovitura in televiziune

Maria, fiica lui Anghel Iordanescu , a absolvit Academia de Studii Economice din Bucuresti, a urmat cursurile unei scoli de televiziune si este fascinata de tot ce tine de sport.Maria a fost laudata public de Loredana Danciu, cea care i-a ghidat pasii in televiziune."In ultimii 20 de ani am privit in ochi peste o mie de tineri care visau la o cariera in jurnalism.Am antrenat sute.Zeci, sunt deja o prezenta constanta pe posturile nationale, la stiri.Unii au jurnale, altii sunt reporteri buni, cu perspectiva.Cred ca am asezat in buzunarul fiecaruia o margica magica ce le-a folosit ca vama, in drumul lor.Poate nu am facut totul cu perfectiunea unui designer care taie studiat forme si structuri insa cred cu tarie ca in modelul final exista si o bucata din mine.Exista categoric, doua elemente care le definesc pasii. Determinarea si harul.Dar cand intalnesti aceste doua atributii, laolalta, lucrurile se schimba.Am cunoscut un copil cu har. Un atribut cu care ajungi aici, pe pamant. Nu este insa suficient ca sa muti din loc, munti.Acel copil cu har este si determinat, curajos si harnic. Aceasta combinatie i-a aratat astazi drumul spre succes.Nu e ca nu l-ar fi cunoscut pana acum. Da, provine dintr-o familie de campioni. Campioni de poveste, ai Romaniei.Mi-a placut mereu sintagma" campionii nu s-au nascut in ring. Acolo doar le recunoastem valoarea".Sunt cuvintele care o descriu cel mai bine pe Maria!!!Care de astazi nu este doar sora lui Edi Iordanescu si fiica uriasului Anghel Iordanescu.Este Maria Iordanescu!!! Prezentatorul stirilor nationale Look Sport Plus, in direct, de la 18.30.Iti doresc sa ramai in teren cat mai mult, tu sa dai scorul final si sa fii prima, in tot, asa cum ai demonstrat pana acum.Ai jurnalul tau de stiri! Esti pe picioarele tale!Si sunt atat, atat de mandra de tine!Felicitari copilas!#sportislife"