FOTO Sahtior a fost distrusa pe "Olimpico", dar ea a plecat invingatoare. Cine e Olga, jurnalista care a dat "foc" Romei

Prezentatoare la canalul de televiziune al gruparii ucrainene, Olga a atras toate privirile asupra ei la partida disputata joi seara. Senzuala blonda s-a prezentat intr-o tinuta provocatoare cu care le-a amintit italienilor de o alta jurnalista sexy, conationala lor Diletta Leotta.Cunoscuta pana acum doar in Ucraina, Olga a devenit astfel peste noapte o atractie globala, candidadnd de-acum inainte cu sanse mari la titlul neoficial de cea mai frumoasa jurnalista sportiva din lume.Legatura Olgai cu fotbalul nu se rezuma insa la domeniul in care profeseaza, ea fiind sora unui fotbalist ucrainean, Maksim Kalenchuk, care evolueaza in prezent la o echipa din Belarus, Vitebsk.