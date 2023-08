De ce sunt plăcile de gresie porțelanată opțiunea ideală pe termen lung?

Finisajele de calitate superioara sunt din ce in ce mai cautate si apreciate, iar in topul solicitarilor venite din partea clientilor, atat in calitate de persoana fizica, cat si in calitate de persoana juridica, se afla placile de gresie portelanata. Acest tip de pardoseala se bucura de apreciere si atentie, datorita proprietatilor deosebite pe care le prezinta si, nu in ultimul rand, multumita calitatii superioare si diversitatii de modele, forme si culori. Un alt aspect important de retinut cu privire la gresia portelanata este ca aceasta poate fi montata in spatii interioare sau exterioare, cu trafic normal sau mare, fiind un produs care se va pastra si care va rezista la fel de bine in timp. Pe langa diversitate, calitate si versatilitate, gresia portelanata prezinta o multime de alte avantaje pentru cei ce aleg sa o achizitioneze, fiind o investitie valoasa odata cu trecerea timpului.

In acest articol vei afla ce este gresia portelanata, cum este produsa si de ce aceasta este cea mai buna alegere pe termen lung, dar si care sunt cele mai importante caracteristici speciale pe care acest finisaj le detine.

Cuprins:

1. Ce este gresia portelanata?- Afla de unde provine acest nume si ce reprezinta acest finisaj

2. Mod de productie al gresiei portelanate- Proces complex si strict de confectionare a placilor de gresie portelanata

Selectia si pregatirea atenta a materiilor prime

Amestecarea materiilor prime

Formarea placilor

Uscarea placilor

Decorarea

Arderea

Taiere si finisare

Controlul calitatii

3. Caracteristici speciale pe care placile de gresie portelanata le detin- Afla mai multe despre cel mai indragit si apreciat finisaj pentru interior si exterior.

Duritatea si durabilitatea placilor

Varietatea placilor

Rezistenta la temperaturi extreme

Rezistenta la umiditate

Intretinerea

Rezistenta la pete

Versatilitatea

Gresia portelanata este un finisaj ceramic, placut din punct de vedere estetic si foarte rezistent, folosit in spatii interioare si exterioare, pentru pardoseala, dar si pentru a imbraca peretii. Aceasta este denumita "portelanata" datorita asemanarii cu portelanul in ceea ce priveste duritatea si aspectul sau fin.

Placile portelanate de gresie si faianta se bucura in ziua de azi de apreciere deosebita din partea specialistilor in domeniu, fiind mai mult decat un simplu finisaj, ajungand sa reprezinte un element central al designului final, datorita portofoliului larg de produse prezente pe piata si modelelor deosebite.

1. Mod de productie al gresiei portelanate

Procesul de obtinere al placilor de gresie portelanata este unul complex, alcatuit din opt etape, esentiale pentru a rezulta produsul final dorit, atat din punct de vedere al aspectului, cat si al calitatii.

Cele opt etape importante fac referire la:

2.1 Selectia si pregatirea atenta a materiilor prime

Principalele materii prime utilizate in fabricarea gresiei portelanate sunt feldspatul, argila, nisipul si alte materiale naturale. Acestea sunt selectate cu atentie si simt de raspundere pentru a asigura calitatea si caracteristicile dorite ale placilor.

2.2 Amestecarea materiilor prime

Materiile prime sunt amestecate in proportii fixe si precise pentru a obtine o pasta omogena si consistenta. Acest amestec asigura uniformitatea si calitatea materialului ceramic rezultat.

2.3 Formarea placilor

Pasta obtinuta din amestecul materiilor prime este modelata in placi folosind diferite tehnici, cum ar fi presarea sau extrudarea. Aceste tehnici permit crearea placilor de diverse dimensiuni si grosimi.

2.4 Uscarea placilor

Placile proaspat modelate sunt supuse unei perioade de uscare lenta si controlata. Acest proces permite eliminarea excesului de umiditate din pasta ceramica, pregatind placile pentru etapele urmatoare.

2.5 Decorarea

In aceasta etapa, placile pot fi decorate cu diverse modele, texturi sau imprimeuri. Acest proces se realizeaza cu ajutorul diverselor tehnici de imprimare sau aplicare a pigmentilor colorati.

2.6 Arderea

Etapa de ardere este esentiala in procesul de fabricatie a gresiei portelanate. Placile uscate sunt introduse in cuptoare speciale si arse la temperaturi foarte ridicate, de obicei intre 1200°C si 1400°C. Acest proces de ardere transforma pasta ceramica intr-un material dur, compact si rezistent.

2.7 Taiere si finisare

Dupa ardere, placile sunt taiate in dimensiunile si formele dorite. De asemenea, se poate aplica un finisaj final pentru a le conferi un aspect neted si lucios ori mat, in functie de preferinte.

2.8 Controlul calitatii

In fiecare etapa a procesului de fabricatie, placile sunt supuse unor teste riguroase de calitate pentru a se confirma ca sunt respectate standardele impuse. Se verifica aspectul, dimensiunile, rezistenta si alte caracteristici esentiale ale produsului.

1. Caracteristici speciale pe care placile de gresie portelanata le detin

Asa cum am mentionat in repetate randuri, placile de gresie portelanata detin o serie de caracteristici deosebite si valoroase pentru cumparatori, incepand cu perioada de viata a acestora si pana la intretinere, asa cum vom observa in randurile ce urmeaza.

Aceste caractesristici se traduc prin:

3.1 Duritatea si durabilitatea placilor

Gresia portelanata este un finisaj dur si durabil datorita procesului complex prin care placile sunt confectionate. Acestea pot fi montate in spatii interioare cu trafic normal, insa si cu trafic mediu-mare. Aceasta calitate a placilor le face ideale atat pentru locuinte, cat si pentru cafenele, restaurante, hoteluri, spatii comerciale si asa mai departe.

Un alt avantaj al acestei proprietati este ca sunt sanse mult mai reduse ca placile sa se sparga, iar cumparatorul sa se confrunte cu situatii dificile si neplacute precum inlocuirea uneia sau mai multor placi.

3.2 Varietatea placilor de gresie portelanata

Gresia portelanata vine sub diferite forme, texturi, culori, dimensiuni si modele, fiind astfel placile perfecte de gresie si faianta bucatarie , baie, hol, living, dormitor, exterior si asa mai departe.

Exista o multime de modele deosebite precum cele care imita lemnul si care sunt ideale pentru zona dormitoarelor sau pentru living, placi mari si lucioase, care se potrivesc perfect in spatiile de dimensiuni generoase, placi de gresie 60x60 in nuante neutre, pentru iubitorii stilului clasic si multe altele.

Portofoliul ce cuprinde placile de gresie portelanata este unul foarte vast, iar diversitatea de nuante, forme, modele si texturi, cu siguranta iti va face alegerea mult mai dificila, fiind toate deosebite si atent realizate.

3.3 Rezistenta la temperaturi extreme

O alta particularitate speciala pe care placile de gresie portelanata o prezinta, face referire la rezistenta acestora la temperaturi extreme. Acest finisaj special este rezistent la inghet si dezghet, fiind ideala pentru spatii exterioare. De asemenea, un lucru important de mentionat este ca placile de gresie portelanata au o rezistenta crescuta la foc. Chiar si in astfel de conditii, placile isi vor pastra aspectul si particularitatile mult timp, daca beneficiaza de o ingrijire corespunzatoare.

3.4 Rezistenta la umiditate

Gresia portelanata este rezistenta la umiditate, aceasta nefiind afectata de apa sau alte substante lichide. Aceasta particularitate ne indica faptul ca placile pot fi folosite cu succes pentru gresie hol , zona piscinei, terasei, faianta baie , gresie baie si bucatarie etc.

Trebuie sa stii ca pentru zonele cu umiditate crescuta, este indicat sa optezi pentru un model mat. De regula, placile lucioase favorizeaza alunecarea, iar alegerea unui model cu textura mata va reduce considerabil acest risc.

3.5 Intretinerea

Intretinerea placilor portelanate nu este una complicata sau costisitoare. Poti sa folosesti produse din comert, clasice, pe care le gasesti rapid la orice supermarket. Ai nevoie de apa calduta, o laveta sau un mop moale si produse de curatare a placilor portelanate.

Curatarea constanta, atenta si cu simt de raspundere a placilor de gresie si faianta portelanata va contribui la pastrarea in timp a aspectului si proprietatilor acestora.

Nu uita ca in cazul placilor lucioase, este indicat sa lasi suprafata proaspat spalata, sa se usuce singura sau sa o usuci cu o laveta de hartie fina. In felul acesta placile isi vor pastra luciul si aspectul placut.

3.6 Rezistenta la pete

Rezistenta la pete reprezinta un aspect esential, atat in cazul in care placile sunt montate in propria locuinta, cat si atunci cand sunt montate in saloane, restaurante, magazine, hoteluri, centre comerciale etc.

Datorita densitatii pe care o are, gresia portelanata nu va absorbi lichidele, astfel ca este rezistenta sosurilor, uleiurilor sau altor lichide colorate, fiind ideala pentru spatii cu risc crescut de patare a suprafetei

a. Versatilitatea

Asa cum se poate observa din caracteristicile mentionate anterior, acest finisaj este foarte versatil, fiind ideal pentru spatii interioare, cat si exterioare, propria locuinta, dar si spatii cu trafic mediu-mare, cum sunt spatiile comerciale ori hotelurile. Placile pot fi montate atat pe podea, cat si pe pereti, pentru siguranta suplimentara si un efect estetic deosebit.

In concluzie, placile de gresie portelanata reprezinta o alegere inspirata, fiind, de cele mai multe ori, prima optiune a specialistilor in designul interior. Proprietatile pe care acest finisaj le detine, il transforma intr-un material versatil, rezistent, practic si placut din punct de vedere estetic.

Procesul prin care produsul final este obtinut, este unul complex si strict, care necesita atentie si dedicare deosebita, astfel incat placile sa fie in conformitate cu standardele impuse, in ceea ce priveste calitatea si aspectul lor.

Alegerea placilor de https://www.orientceramic.ro/gresie-portelanata poate reprezenta o adevarata provocare, daca iti doresti sa achizitionezi un produs calitativ si placut estetic, insa placile portelanate sunt finisajul perfect care poate satisface chiar si cei mai exigenti si atenti cumparatori.