Horoscop zilnic. Marți, 2 ianuarie. Zodia care trebuie să pună o frână cheltuielilor

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Esti intr-o forma excelenta, iar eficienta de care dai dovada iti aduce aprecierea celor din anturajul apropiat. Chiar daca nu duci lipsa de energie, nu ti-ar strica un moment de respiro, pe care ti l-ai putea permite. Vei revedea un vechi prieten, intr-o conjunctura neasteptata; s-ar putea sa aiba nevoie de sprijinul tau, asa ca, fii pe faza.

Taur: Ai multe de facut in gospodarie, dar te tenteaza sa lasi lucrurile asa cum sunt si sa iesi cateva ore la o activitate relaxanta. Activitatile fizice iti vor face mare placere, deoarece te vor ajuta sa depasesti cu mai multa usurinta stresul din ultimul timp. Ai putea practica un sport sau pur si simplu ai putea schimba cateva idei cu prietenii pe care nu i-ai vazut de catava vreme.

Gemeni: Nu vor lisi ocaziile de a te vedea cu prietenii si ati putea pune la punct proiecte de interes comun. Vei afla tot felul de noutati, iar hotararile pe care le vei lua, vor fi cu totul spontane. Mare atentie la ce discuti cu cei din jur, caci o neglijenta verbala te-ar putea pune intr-o situatie destul de delicata. Daca vei iesi la cumparaturi ar fi bine sa nu exagerezi cu cheltuielile.

Rac: Desi te concentrezi putin mai greu, ideile nu iti lipsesc. Intentionezi sa iti imbunatatesti imaginea publica si bine faci, caci evenimentele te vor aduce in centru atentiei grupului, in care iti petreci timpul liber. Cate ceva trebuie facut si prin gospodarie. in relatia cu parintii lucrurile evolueaza bine. Daca doresti sa pui la punct chestiuni de interes comun, ziua aceasta t-ar putea aduce realizari.

Leu: Ai chef de distractii, pe care nu iti va fi greu sa le gasesti. Cauta cativa prieteni, pentru a pune la punct un program atractiv pentru timpul liber. Vei face o noua cunostinta, care va fi chiar pe placul tau; nu se stie insa cat o sa va tina. Pentru ceea ce vei dori sa realizezi este nevoie de multa alergatura.

Fecioara: Vei avea de facut multe drumuri in timpul zilei. Activitatile se vor dovedi binevenite, caci vei scapa de surplusul de energie. Este posibil ca o cunostinta facuta intamplator sa iti retina in mod deosebit atentia. Intuitia de care dai dovada in aceste zile iti va permite sa te faci remarcat intr-un grup mai larg, dar si sa rezolvi o situatie delicata.

Balanta: Succese se anunta in comunicarea cu cei din jur. Poate aparea cineva de mare viitor, in viata ta. O abordare sincera a unei prietenii este lucrul cel mai indicat, mai ales ca ti se potriveste. Sensibilitatea de care dai dovada in aceasta perioada va face o buna impresie persoanelor de sex opus. Daca vei avea de luat o decizie, cu siguranta rezultatul te va satisface.

Scorpion: Impreuna cu prietenii ai putea pune la cale la cale o distractie sau o activitate la care sa participe mai multa lume. Nu este cazul sa fii stresat; lucrurile vor iesi asa cum iti doresti. De energie nu duci lipsa, asa ca nu este o problema daca ai de gand sa te implici intr-o activitate mai deosebita pe acasa. in plus vei beneficia de sprijinul rudelor.

Sagetator: Ti se va face o propunere de calatorie pe care esti tentat sa o accepti, in ciuda faptului ca nu va fi un proiect lesne de pus in practica. Pana la urma se va gasi o solutie, care sa multumeasca pe toata lumea. Din punct de vedere sentimental, situatia te favorizeaza. Sunt sanse mari sa iti imbunatatesti relatia cu fiinta iubita sau chiar sa iei o decizie importanta privitor la relatia de cuplu.

Capricorn: Ai putea avea o realizare mai deosebita in plan sentimental; fii atent caci beneficiezi de o sansa care nu se stie cand va mai aparea. De la o ruda vei primi niste bani carora le vei gasi repede o utilizare. in sfarsit, iti vei face si tu o placere. De activitatile gospodaresti nu prea ai sanse sa scapi, oricat de mult ti-ai dori-o. Eficienta de care dai dovada iti va permite sa le finalizezi cu rapiditate.

Varsator: In anturajul tau apropiat se va dezbate un proiect care te-ar putea interesa mai mult decat iti imaginezi. Ai in plan diverse activitati recreative, care iti vor da posibilitatea sa te relaxezi dupa agitatia zilelor trecute. Nu grabi mersul evenimentelor, daca doresti ca succesul sa fie stabil. Mintea elaboreaza planuri excelente, ce de-abia asteapta sa fie puse in practica.

Pesti: Energia ta este la limita inferioara, asa ca nu te apuci de nimic din ceea ce te-ar putea suprasolicita. incearca sa o iei mai incetisor si vei avea mai multe satisfactii. Ai putea primi un ajutor substantial de la colegi. Nu te adancii asupra detaliilor. O cunostinta mai veche iti va da un semn de viata, ceea ce va fi o surpriza pentru tine.

