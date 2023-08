Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: De energie nu duci lipsa, dar esti ca imprastiat si nu reusesti sa o folosesti in mod eficient. Doresti sa faci prea multe lucruri odata si riscul este sa nu rezolvi mai nimic. O informatie pe care o vei primi, folosita corespunzator, s-ar putea transforma in bani lichizi. Activitatile de colaborare se vor dovedi deosebit de avantajoase si in aceasta zi.

Taur: In cazul in care ai in plan sa pleci intr-o calatorie vei reusi sa depasiesti obstacolele care nu vor intarzia sa apara. Comunicarea cu cei din jur va fi in principiu buna si ea iit va permite sa intri in posesia unor informatii ce iti vor fi de un real folos in viitorul apropiat. Ati putea demara o investitie care isi va arata roadele in timp destul de scurt.

Gemeni: Din punct de vedere financiar vei avea unele avantaje. Este posibil sa ai parte de un castig datorita unei activitati intelectuale pe care ai finalizat-o sau a unei decizii inspirate pe care ai luat-o. Dorinta ta de a face ceva mai deosebit nu se va putea concretiza asa cum iti doresti. Pentru tot ce v-ati pus in plan este nevoie de un efort mai mare decat iti imaginezi.

Rac: Partenerul de suflet iti va fi de un real folos in cazul in care vei dori sa rezolvi o problema de natura profesionala. Nu te grabi sa faci schimbari in vita ta, deoarece s-ar putea dovedi in scurt timp ca ai facut o gresala. Unul din planurile tale mai vechi ar putea fi pus in practica, cu conditia sa accepti sfaturile celor din jur. Sunt posibile dicutii in contradictoriu cu partenerul de suflet.

Leu: Ai putea semna un contract ce iti va aduce si o suma de bani. Relatia cu partenerul de viata se afla intr-un echilibru instabil. Faci eforturi pentru a o mentine pe linia de plutire. Vei avea ocazia sa iti consolidezi relatia cu fiinta iubita, dar n-ar fi exclus nici sa cunoaosti o persoana de care sa te legi afectiv. In anturajul tau apropiat exista unele nemultumiri.

Fecioara: Dispui de suficienta energie pentru a finaliza ceea ce ti-ai propus. Esti optimist, increzator, desi din cand in cand ai un sentiment de nemultumire. Lucrurile iti vor iesi destul de greu, dar daca vei fi perseverent vei avea parte si de unele avantaje. Nu te lasa sfatuit de persoane mai tinere, care se vor dovedi a fi putin cam superficiale.

Balanta: Esti putin cam obosit asa ca, cel mai bine ar fi sa iti faci un program care sa contina mai multe ore de odihna. Tot ceea ce vei demara in aceasta zi se va finaliza cu o oarecare intarziere si va necesita rabdare si perseverenta. Nu ar strica sa te preocupi ceva mai mult de aspectul tau exterior. O vizita prin magazine va va imbunatati considerabil starea psihica.

Scorpion: Conjunctura astrala te favorizeaza, asa ca, ai putea sa puni in practica proiecte mai deosebite. Sprijinul partenerului de viata iti este asigurat pe tot parcursul zilei. Este posibil sa ti se propuna sa te implici intr-o activitate la limita legalitatii. Cel putin deocamdata, sansele de reusita in aceasta directie sunt mari, dar ar fi bine sa te gandesti si in perspectiva.

Sagetator: In continuare esti tensionat si te agiti foarte mult. Propunerile de distractie nu se vor lasa prea mult asteptate asa ca, vei avea de unde sa alegi. Sanatatea, fara a-ti creea probleme deosebite, nu va fi punctul forte pentru tine in aceasta zi. Incearca sa o menajezi. Reusiti sa comunicati bine cu cei din jur in ciuda unor neintelegeri minore.

Capricorn: Relatia cu rudele mai indepartate va reveni in atentia ta. Cheltuielile vor fi destul de mari si in aceasta zi, dar macar poti miza pe sprijinul celor din jur. Daca vei iesi la cumparaturi nu cumpara decat strictul necesar pentru ca altfel s-ar putea sa constati ca ai facut o gresala. N-ar fi exclu sa fii obligat sa faci o calatorie pe care de fapt, nu ti-o doreai.

Varsator: Din punct de vedere mental functionezi deosebit de eficient. Ai putea participa la o activitate intelectuala, ocazie cu care vei reusi sa iesiti in evidenta. Pentru a-ti rezolva problemele din camin sau cele familiale va fi nevoie de multa alergatura ceea ce te va obosi si cam stresa. Incerca sa iti gasesti ceva timp pentru o activitate relaxanta si te vei simti mult mai bine.

Pesti: Relatia cu partenerul de viata este destul de tensionata si daca nu vei fi mai atent, vei avea neplaceri serioase. Ai tendinta de a te implica in prea multe activitati ceea ce te-ar impiedica sa duci la bun sfarsit cate ceva. Pe tot parcursul zilei, evenimentele se vor succeda cu rapiditate astfel incat nu vei avea timp nici macar sa respiri.

