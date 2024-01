Analist financiar, șocat de ce a auzit lângă el, la restaurant: ”Erau atât de aproape...Deci ei vor plăcere, dar nu își asumă”

Analistul economic Iancu Guda, cunoscut pentru aparițiile sale de specialitate la Digi24, a oferit un exemplu de iresponsabilitate financiară, relatând experiența pe care a trăit-o la un restaurant.

„Eram cu familia, noi am mâncat acasă și am mâncat desertul în oraș. Și lângă noi erau atât de aproape, încât nu am putut să nu aud.

Se plângeau de dobânzi, de rată la credit, și au luat steak de ton, friptură de ton, friptură de vită, cu antreu, cu desert. Au dat 600 de lei și se plângeau cum poate să coste atât de mult. Deci ei vor plăcere, dar nu își asumă.

Hai să ne comportăm cu responsabilitate, în linie cu ceea ce ne dorim cu adevărat, nu doar plăcerea pe termen scurt”, a spus Iancu Guda, la emisiunea „În fața ta” de la Digi24.

